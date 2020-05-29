На Камчатке обнаружили подпольные цеха по производству крабовой продукции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая — РИА Новости. Камчатские пограничники накрыли сразу несколько нелегальных цехов по производству крабовой продукции, ущерб от деятельности которых мог составить более 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому округу.
Отмечается, что подпольные цеха были обнаружены при рейдах по береговой линии Авачинской бухты. В двух цехах в общей сложности находилось более трех тысяч особей крабов различных видов.
"После осмотра и пересчета жизнеспособные особи были выпущены в естественную среду обитания, ловушки и оборудование для изготовления крабовой продукции изъяты. Предотвращенный ущерб составил более 18 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшую неделю пограничники обнаружили в акватории Авачинской бухты 62 промышленные крабовые ловушки, в которых находилось более 400 особей камчатского, волосатого краба и краба-стригуна.
В ведомстве напомнили, что, согласно правилам рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, в рамках любительского рыболовства граждане имеют право добывать не более десяти особей камчатского краба и 30 особей краба-стригуна в сутки. Ущерб, причиненный выловом одной особи камчатского краба, независимо от веса и размера, составляет 7184 рубля, а вылов с причинением крупного ущерба влечет уголовную ответственность.