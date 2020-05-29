На Камчатке обнаружили подпольные цеха по производству крабовой продукции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая — РИА Новости. Камчатские пограничники накрыли сразу несколько нелегальных цехов по производству крабовой продукции, ущерб от деятельности которых мог составить более 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому округу.

Отмечается, что подпольные цеха были обнаружены при рейдах по береговой линии Авачинской бухты. В двух цехах в общей сложности находилось более трех тысяч особей крабов различных видов.

"После осмотра и пересчета жизнеспособные особи были выпущены в естественную среду обитания, ловушки и оборудование для изготовления крабовой продукции изъяты. Предотвращенный ущерб составил более 18 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшую неделю пограничники обнаружили в акватории Авачинской бухты 62 промышленные крабовые ловушки, в которых находилось более 400 особей камчатского, волосатого краба и краба-стригуна.