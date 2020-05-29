В КНР выявили пять бессимптомных носителей COVID-19

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены пять таких случаев, из них четыре локальные, один - ввозной. За минувшие сутки из карантина выпустили девять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 409 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.