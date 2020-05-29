В КНР выявили пять бессимптомных носителей COVID-19

ПЕКИН, 29 мая - РИА Новости. Профильные ведомства Китая уже второй раз за неделю не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом, за последние сутки зарегистрировано лишь пять бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 291 человек выздоровел, 70 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1734, выздоровели 1688 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены пять таких случаев, из них четыре локальные, один - ввозной. За минувшие сутки из карантина выпустили девять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 409 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.