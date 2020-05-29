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2020-05-29T05:21
https://ria.ru/20200529/1572151006.html
Хакеры могли похитить данные сил самообороны Японии, сообщает СМИ
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РИА Новости

Хакеры могли похитить данные сил самообороны Японии, сообщает СМИ

05:20 29.05.2020 (обновлено: 05:21 29.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорабли морских сил самообороны Японии
Корабли морских сил самообороны Японии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Корабли морских сил самообороны Японии. Архивное фото
ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Одна из крупнейших в Японии компаний телекоммуникационной связи NTT Communications подверглась хакерской атаке, в результате которой могли быть похищены данные о телекоммуникационной сети сил самообороны Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники.
NTT Communications 7 мая обнаружила подозрительные операции на сервере и прервала соединения с внешними сетями. В течение недели выяснилось, что могла произойти утечка данных. А именно, в течение 4 и 5 мая произошли множественные подключения к файлам с информацией, связанной с министерством обороны. В качестве основного использовался сервер в Сингапуре, через который злоумышленники проникли на сервер компании в Японии. NTT Communications в отчете министерству обороны 13 мая подчеркнуло, что "секретная информация хранится без подключения к внешним сетям, поэтому опасности утечки нет".
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В четверг компания сообщила, что произошла утечка данных 621 компании-партнера, заключивших контракт с NTT Communications. Министерство обороны воздержалось от ответа на вопрос, могла ли быть среди этих данных информация оборонного характера.
В то же время, как сообщает источник агентства, речь идет о возможности утечки схем коммуникационного оборудования и его расположения в строящемся оперативном центре морских сил самообороны в Йокосуке, а также информация о линиях связи 10 опорных пунктов сил самообороны. Всего зафиксировано несанкционированное подключение к 100 файлам.
Как отмечает агентство, среди них нет файлов с грифом "секретно", но есть опасения, что похищенная информация окажет влияние на информационную оборонную инфраструктуру – телекоммуникационную сеть связи между министерством обороны и силами самообороны.
Чуть более недели назад сообщалось о крупномасштабной хакерской атаке на японскую компанию Mitsubishi Electric, в результате которой могли быть похищены данные о новейшем виде вооружений – скоростной скользящей ракете.
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