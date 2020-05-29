Хакеры могли похитить данные сил самообороны Японии, сообщает СМИ

NTT Communications 7 мая обнаружила подозрительные операции на сервере и прервала соединения с внешними сетями. В течение недели выяснилось, что могла произойти утечка данных. А именно, в течение 4 и 5 мая произошли множественные подключения к файлам с информацией, связанной с министерством обороны. В качестве основного использовался сервер в Сингапуре, через который злоумышленники проникли на сервер компании в Японии. NTT Communications в отчете министерству обороны 13 мая подчеркнуло, что "секретная информация хранится без подключения к внешним сетям, поэтому опасности утечки нет".
В четверг компания сообщила, что произошла утечка данных 621 компании-партнера, заключивших контракт с NTT Communications. Министерство обороны воздержалось от ответа на вопрос, могла ли быть среди этих данных информация оборонного характера.
В то же время, как сообщает источник агентства, речь идет о возможности утечки схем коммуникационного оборудования и его расположения в строящемся оперативном центре морских сил самообороны в Йокосуке, а также информация о линиях связи 10 опорных пунктов сил самообороны. Всего зафиксировано несанкционированное подключение к 100 файлам.
Как отмечает агентство, среди них нет файлов с грифом "секретно", но есть опасения, что похищенная информация окажет влияние на информационную оборонную инфраструктуру – телекоммуникационную сеть связи между министерством обороны и силами самообороны.
Чуть более недели назад сообщалось о крупномасштабной хакерской атаке на японскую компанию Mitsubishi Electric, в результате которой могли быть похищены данные о новейшем виде вооружений – скоростной скользящей ракете.