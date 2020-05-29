В США суд не дал возобновить упрощенное строительство трубопроводов

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Федеральный апелляционный суд Федеральный апелляционный суд США отклонил просьбу администрации президента Дональда Трампа возобновить программы выдачи разрешений на строительство новых нефте- и газопроводов, что может привести к отсрочке реализации более 70 проектов и обернуться убытками до 2 миллиардов долларов для компаний, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на решение суда.

Программа выдачи разрешений инженерного корпуса ВС США позволяет строительство трубопроводов через реки и болотистую местность с минимальными процедурами утверждения при соответствии определенным критериям. Защитники природы оспаривают эту программу по делу о строительстве нефтепровода Keystone XL между США и Канадой

Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

В 2015 году тогдашний президент США Барак Обама отказался от проекта, объявив, что он противоречит национальным интересам США. Затем президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.

Ранее главный окружной судья штата Монтана Брайан Моррис постановил, что инженерный корпус армии США нарушил федеральный закон, так как не смог адекватно оценить риски от строительства трубопровода для исчезающих видов животных и среды обитания. Согласно постановлению суда, он должен выполнить это требование, прежде чем применять общенациональное разрешение ко всему проекту.

Юристы, представляющие интересы правительства, при поддержке 19 штатов и многочисленных индустриальных групп попытались оспорить это, сославшись на то, что решение отсрочит строительство трубопроводов, поставляющих топливо на электростанции и другие объекты.

Однако апелляционный суд поддержал Морриса, заявив, что правительство, штаты и индустриальные объединения не привели достаточно свидетельств вреда такого решения, чтобы возобновление программы можно было считать оправданным.

В отсутствие такой программы компаниям придется получать многочисленные индивидуальные разрешения на строительство трубопроводов, которые могут сотни раз пересекать водные объекты.