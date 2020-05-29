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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:18
https://ria.ru/20200529/1572150891.html
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767352_0:0:2759:1552_1036x0_80_0_0_49b8d25ec0bb1d40fb768bea65aa9485.jpg
РИА Новости

Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах

05:18 29.05.2020 (обновлено: 11:18 29.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный врач Василий Михайлов в "красной зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как вести себя в общественных местах, чтобы не заразиться коронавирусом.
Специалист обращает внимание, что требование о ношении маски и перчаток распространяется на посещение кинотеатров. По его словам, несмотря на то что работники будут проводить обязательную обработку залов после каждого сеанса, пренебрегать мерами профилактики не стоит, например снимать перчатки и трогать лицо.

"Нельзя есть в маске на лице и уж точно не стоит брать еду руками в перчатках, так что попкорн и напитки отпадают", — отмечает Кондрахин.

В фитнес-центрах необходимо следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал. Важным условием их функционирования станет социальное дистанцирование.
"Снаряды должны находиться не менее чем в полутора метрах друг от друга", — рассказал специалист.
Работа парикмахера
Вчера, 05:16Распространение нового коронавируса
Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
Кондрахин подчеркивает, что заниматься спортом следует в маске и хлопковых перчатках, прорезиненных со стороны ладони.

"Чтобы вытереть пот, стоит взять большое полотенце и пометить так, чтобы не перепутать сторону, которой вы касаетесь руками, с той, которой протираете лицо", — напомнил он.

В торговом центре следует осторожно относиться к посещению косметических магазинов. Опасность заражения представляют пробники. В случае с духами, когда мы распыляем аромат, наше дыхание учащается, и, если рядом окажется больной COVID-19, вероятность заразиться от него резко возрастет, отмечает Кондрахин.
Врач также посоветовал посетителям салонов красоты по возможности приходить на процедуры со своими инструментами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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1 мая, 11:22Распространение нового коронавируса
Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса
431256755
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Распространение нового коронавирусаАндрей КондрахинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
"Нельзя есть в маске на лице". Ето должна быть нанопища, чтобы её умудриться всосать через маску.
29 мая, 05:53
ЛКЛысый Кучерявый
351002
Может быть, чем претерпевать такие трудности, пока воздержаться от фитнеса и парфюма?
29 мая, 06:33
Руслан Тлеуж
800002
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