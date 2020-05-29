Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах

Главный врач Василий Михайлов в "красной зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал в беседе с " Вечерней Москвой ", как вести себя в общественных местах, чтобы не заразиться коронавирусом.

Специалист обращает внимание, что требование о ношении маски и перчаток распространяется на посещение кинотеатров. По его словам, несмотря на то что работники будут проводить обязательную обработку залов после каждого сеанса, пренебрегать мерами профилактики не стоит, например снимать перчатки и трогать лицо.

"Нельзя есть в маске на лице и уж точно не стоит брать еду руками в перчатках, так что попкорн и напитки отпадают", — отмечает Кондрахин.

В фитнес-центрах необходимо следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал. Важным условием их функционирования станет социальное дистанцирование.

"Снаряды должны находиться не менее чем в полутора метрах друг от друга", — рассказал специалист.

Кондрахин подчеркивает, что заниматься спортом следует в маске и хлопковых перчатках, прорезиненных со стороны ладони.

"Чтобы вытереть пот, стоит взять большое полотенце и пометить так, чтобы не перепутать сторону, которой вы касаетесь руками, с той, которой протираете лицо", — напомнил он.

В торговом центре следует осторожно относиться к посещению косметических магазинов. Опасность заражения представляют пробники. В случае с духами, когда мы распыляем аромат, наше дыхание учащается, и, если рядом окажется больной COVID-19, вероятность заразиться от него резко возрастет, отмечает Кондрахин.

Врач также посоветовал посетителям салонов красоты по возможности приходить на процедуры со своими инструментами.