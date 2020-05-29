Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. подготовило проект постановления, в котором прописан особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, в котором прописан особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ и источник в ведомстве.

В частности, предлагается запретить увольнять или отправлять в простой по инициативе работодателя и позволить разрывать трудовые отношения лишь по просьбе работника или обоюдному согласию сторон.

Также, согласно документу, при сокращении штата в условиях пандемии уволить человека можно будет только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, связанных с карантином, если двухмесячный срок уведомления работников истекает в период их действия.

Кроме того, министерство предлагает сократить до двух недель двухмесячный срок уведомления сотрудников об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы, включая введение неполного рабочего дня, если необходимость этих изменений вызвана пандемией.

Проект, представляющий собой "свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнерства", отправили на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в которой участвуют кабмин , работодатели и профсоюзы. После этого документ могут внести в правительство. В случае утверждения инициативы действие ее положений предлагают распространить только на 2020 год.

Всего в России зарегистрировали свыше 379 тысяч случаев заражения, 4141 человек умер, более 150 тысяч выздоровели.