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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T08:48
https://ria.ru/20200529/1572150849.html
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155520/55/1555205589_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b24dea8eed53454d92a81f5502f9ac01.jpg
РИА Новости

Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии

05:07 29.05.2020 (обновлено: 08:48 29.05.2020)
286423
© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка
© Depositphotos / V.Anisimov
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, в котором прописан особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ и источник в ведомстве.
В частности, предлагается запретить увольнять или отправлять в простой по инициативе работодателя и позволить разрывать трудовые отношения лишь по просьбе работника или обоюдному согласию сторон.
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Также, согласно документу, при сокращении штата в условиях пандемии уволить человека можно будет только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, связанных с карантином, если двухмесячный срок уведомления работников истекает в период их действия.
Кроме того, министерство предлагает сократить до двух недель двухмесячный срок уведомления сотрудников об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы, включая введение неполного рабочего дня, если необходимость этих изменений вызвана пандемией.
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Проект, представляющий собой "свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнерства", отправили на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в которой участвуют кабмин, работодатели и профсоюзы. После этого документ могут внести в правительство. В случае утверждения инициативы действие ее положений предлагают распространить только на 2020 год.
Всего в России зарегистрировали свыше 379 тысяч случаев заражения, 4141 человек умер, более 150 тысяч выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Правительство РФРаботаОбщество
Популярные комментарии
Так уже поздно, народу уже уволено вагон с тележкой! Только в моём городе, точно знаю с 2х предприятий, безработных стало порядка 400 человек! Всё у вас, хотим, разработаем....а на перспективу никто не работает! Гнать всех надо с кресел думских!
29 мая, 06:41
Aleksey Torgashov
8200002
Теперь работников будут нанимать по договорам ГПХ - для работодателя и государства НИКАКОЙ ответственности.
29 мая, 05:30
ppet.g6
6100204
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