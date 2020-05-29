В Приморье медикам не выплатили краевые надбавки на три миллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Прокуратура в ходе проверки в Приморье региональных выплат медикам, работающим с больными коронавирусом, выявила, что медработники в двух районах не получили своевременно доплаты в общей сумме 3 миллиона рублей, сообщает краевое надзорное ведомство.
Региональным законом медикам предусмотрены выплаты за работу с пациентами с коронавирусом.
"Установлено, что двумя учреждениями здравоохранения, расположенными на территориях г. Спасска-Дальнего и Ханкайского района, несвоевременно приняты меры, направленные на предоставление региональных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за апрель - первую половину мая 2020 года на общую сумму около 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Территориальными прокурорами внесены представления об устранении нарушений закона. Сейчас медикам выплачивают доплаты.
Кроме того, прокурорами инициирован вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений".
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