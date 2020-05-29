В Приморье медикам не выплатили краевые надбавки на три миллиона рублей

"Установлено, что двумя учреждениями здравоохранения, расположенными на территориях г. Спасска-Дальнего и Ханкайского района, несвоевременно приняты меры, направленные на предоставление региональных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за апрель - первую половину мая 2020 года на общую сумму около 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.