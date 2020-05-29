Коронавирус, скорее всего, станет сезонным, заявил эксперт

"Скорее всего, вирус будет сезонным, как грипп. Так как для него комфортная температура пять-десять градусов, то, вероятно, он будет в конце осени и ранней весной", — рассказал РИА Новости Тимаков.

Он отметил, что сейчас нужно создать иммунную прослойку населения. Меры по борьбе с инфекцией, которые были приняты в России, направлены на то, чтобы растянуть по времени заболеваемость, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и не получить высокую смертность, пояснил Тимаков.