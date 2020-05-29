В Мексике число случаев COVID-19 превысило 80 тысяч

"В Мексике с 28 февраля COVID-19 лабораторно подтвержден у 81 400 человек, из них 16 315 продемонстрировали симптомы в последние 14 дней, что является показателем активной эпидемии", - сказал Лопес-Гатель, трансляция его выступления ведется в микроблоге министерства в Twitter.

По данным минздрава, число летальных случаев COVID-19 увеличилось на 447 за день - до 9044, еще у 783 умерших подозревают коронавирус. Число жертв этого заболевания в Мексике может достичь в негативном сценарии ведомства 30 тысяч человек.