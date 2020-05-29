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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T04:38
https://ria.ru/20200529/1572150593.html
В Мексике число случаев COVID-19 превысило 80 тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:210:3072:1938_1036x0_80_0_0_0a58f1fd9a8c950116f82807f9302a0b.jpg
РИА Новости

В Мексике число случаев COVID-19 превысило 80 тысяч

04:38 29.05.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
МЕХИКО, 29 мая - РИА Новости. Общее число заражений новым коронавирусом достигло в Мексике 81,4 тысячи, за день подтверждены 447 летальных случаев, всего умерли более 9 тысяч человек, сообщил в ходе пресс-конференции замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.
"В Мексике с 28 февраля COVID-19 лабораторно подтвержден у 81 400 человек, из них 16 315 продемонстрировали симптомы в последние 14 дней, что является показателем активной эпидемии", - сказал Лопес-Гатель, трансляция его выступления ведется в микроблоге министерства в Twitter.
По данным минздрава, число летальных случаев COVID-19 увеличилось на 447 за день - до 9044, еще у 783 умерших подозревают коронавирус. Число жертв этого заболевания в Мексике может достичь в негативном сценарии ведомства 30 тысяч человек.
За сутки общее число заражений выросло на 3377, число активных случаев выросло на 723. Общее число исследованных пациентов - 254 794.
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Большинство активных случаев новой коронавирусной инфекции зафиксированы в городе (3972) и штате Мехико (2202), в большинстве штатов страны их менее 500.
Ряд регионов, не затронутых эпидемией, начал ослаблять карантинные меры 18 мая. С 1 июня вводится система регионального светофора из четырех фаз, которая в зависимости от эпидемиологической обстановки будет регулировать возобновление всех видов деятельности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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