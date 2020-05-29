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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T04:35
https://ria.ru/20200529/1572150558.html
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 88 тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/109615/63/1096156331_0:382:2048:1534_1036x0_80_0_0_ed4df4304b13d1805e3824c09201f17f.jpg
РИА Новости

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 88 тысяч человек

04:34 29.05.2020 (обновлено: 04:35 29.05.2020)
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 88 тысяч, скончались свыше 6,8 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки было зафиксировано 610 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений достигло 88 512. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 78 и достигло 6877, уточняет ведомство. Наибольшее число зараженных зафиксировано в провинциях Квебек (49 702) и Онтарио (26 866).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Квебек (провинция)ОнтариоКанадаВ мире
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