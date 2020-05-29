В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 88 тысяч человек

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 88 тысяч, скончались свыше 6,8 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки было зафиксировано 610 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений достигло 88 512. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 78 и достигло 6877, уточняет ведомство. Наибольшее число зараженных зафиксировано в провинциях Квебек (49 702) и Онтарио (26 866).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
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