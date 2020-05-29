Немецкие педиатры рекомендуют не надевать маски детям до пяти лет

БЕРЛИН, 29 мая — РИА Новости. Детям до пяти лет не рекомендуется надевать маски для защиты от коронавируса COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель федеральной ассоциации врачей-педиатров (BVDJ), берлинский врач Якоб Маске.

В конце апреля федеральная ассоциация врачей-педиатров BVDJ и немецкое общество социальной педиатрии и подростковой медицины (DGSPJ) распространили совместное заявление по вопросу о ношении детьми защитных масок из-за распространения COVID-19. В заявлении указано, что "риска накопления углекислого газа при ношении защитной маски для здоровых бодрствующих детей нет, если маска не используется как кляп". В этой связи защита "не должна использоваться для младенцев или детей, которые не могут удалить маску в любой момент", сама маска не должна быть "постоянно прикреплена к голове". В тексте подчеркивается, что "для больных детей или детей с особыми потребностями маски могут представлять опасность, перекрывая дыхательные пути", речь идет о больных с хроническими заболеваниями легких или сердца.

Как заявили РИА Новости в немецком обществе социальной педиатрии и подростковой медицины (DGSPJ), более актуальных заявлений организации по проблеме ношения масок детьми на данный момент нет.

"Дети трех-четырех лет могут протестовать против ношения масок, срывать их… Я бы действительно рассматривал таких детей как исключительный случай и позволил бы им не носить маски. Из нашего опыта могу сказать, что это очень малая часть (детей)", — заявил Маске.

По словам врача, носить маски не следует и спящим детям. Он пояснил, что не видит в этом смысла, так как "заражение воздушным путем в помещении, где спят много детей, в настоящее время исключено" в связи с ограничениями, введенными в детских учреждениях. Хотя от сна в маске "большой угрозы здоровью нет", но "это неприятно и может не способствовать здоровому сну", заявил педиатр.

Он также отметил, что ношение масок детьми с хроническими заболеваниями допустимо под контролем "в закрытых помещениях при контактах с другими детьми", так как эта мера служит "для защиты не самого ребенка, а окружающих".

Отвечая на вопрос, какие защитные маски наиболее пригодны для ношения детям, Маске заявил, что не рекомендует использовать специальные респираторы типа FFP2 или FFP3, лучше остановиться на обычной медицинской или даже самодельной тканевой маске.

"Нужно ясно сказать, что длительное ношение FFP3 может влиять на дыхание, кровообращение. Это совершенно не рекомендуется", — добавил он.