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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T04:12
https://ria.ru/20200529/1572150458.html
В Бразилии за сутки умерли 1156 человек с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_0:30:3000:1718_1036x0_80_0_0_784048afe2e30671dfb989eebc0d4ba4.jpg
РИА Новости

В Бразилии за сутки умерли 1156 человек с COVID-19

04:12 29.05.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число погибших от коронавирусной инфекции в Бразилии за последние 24 часа превысило 1000, это самый высокий суточный показатель в стране с момента начала пандемии, сообщает бразильский минздрав.
Согласно ведомству, за сутки в стране скончались 1156 человек с COVID-19, а общее число жертв достигло 26 754.
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Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 26 417, что также является антирекордным показателем, и составило 438 238.
Наиболее пострадавшим регионом остается штат Сан-Паулу, здесь зарегистрировано почти 7 тысяч смертей при более чем 95 тысяч случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сан-Паулу (штат)БразилияВ мире
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