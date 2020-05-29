В Бразилии за сутки умерли 1156 человек с COVID-19

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число погибших от коронавирусной инфекции в Бразилии за последние 24 часа превысило 1000, это самый высокий суточный показатель в стране с момента начала пандемии, сообщает бразильский минздрав.
Согласно ведомству, за сутки в стране скончались 1156 человек с COVID-19, а общее число жертв достигло 26 754.
Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 26 417, что также является антирекордным показателем, и составило 438 238.
Наиболее пострадавшим регионом остается штат Сан-Паулу, здесь зарегистрировано почти 7 тысяч смертей при более чем 95 тысяч случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.