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2020-05-29T07:36
https://ria.ru/20200529/1572150416.html
В ПАСЕ решили проверить поправки в российскую Конституцию
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РИА Новости

В ПАСЕ решили проверить поправки в российскую Конституцию

04:05 29.05.2020 (обновлено: 07:36 29.05.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) направит запрос о проведении правовой экспертизы поправок в Конституцию России. Об этом сообщает издание "Ведомости".
Запрос будет направлен в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). Ее мнение носит исключительно рекомендательный характер.
Дмитрий Песков
26 мая, 15:17
Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту
Поводом для запроса стала петиция, которая подписана рядом российских общественных деятелей.

Поправки в Основной закон

В январе Владимир Путин, озвучивая президентское послание Федеральному собранию, предложил внести изменения в Конституцию. Предложения готовила рабочая группа из 75 человек.
Первоначально проведение голосования было назначено на 22 апреля, но из-пандемии коронавируса было перенесено на более поздний срок.

Подготовка к голосованию

Ранее радио Sputnik сообщило, что ЦИК России возобновила подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию. Речь идет о возобновлении всех ранее остановленных процессов подготовки, в том числе изготовлении бюллетеней, подготовке информационных материалов.
Молодой человек держит Конституцию Российской Федерации
26 мая, 14:00Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле не считают, что из-за COVID-19 поправки в Конституцию устарели
Секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила РИА Новости, что участки для общероссийского голосования по поправкам будут организованы так, чтобы максимально обеспечить сохранение здоровья граждан.
Официального указа по новой дате пока не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что никаких решений по дате проведения общероссийского голосования по поправкам не принималось.
97225024120
Обсудить 93
Майя ГришинаДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Меня лично меньше всего заботит реакция ПАСЕ, тем более их рекомендации. Здесь наша страна, наша земля и по этой Коституции жить нам и нашим детям, а не Венецианской комиссии..
29 мая, 04:49
zzaa_stss
17200014847
Интересно, а что это за "группа российских общественных деятелей", которая обратилась к нашим "партнёрам" для проверки (!) нашей (!) Конституции? Кстати, "партнёры" эти и весь их ЕСПЧ, сами не обладают суверенитетом. Они же сами - колонии! Так пусть "деятели" открыто назовут себя! Надо знать предателей в лицо!
29 мая, 04:43
lladara
163100144
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