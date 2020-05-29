В ПАСЕ решили проверить поправки в российскую Конституцию

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) направит запрос о проведении правовой экспертизы поправок в Конституцию России. Об этом сообщает издание " Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) направит запрос о проведении правовой экспертизы поправок в Конституцию России. Об этом сообщает издание " Ведомости ".

Запрос будет направлен в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). Ее мнение носит исключительно рекомендательный характер.

Поводом для запроса стала петиция, которая подписана рядом российских общественных деятелей.

Поправки в Основной закон

В январе Владимир Путин , озвучивая президентское послание Федеральному собранию, предложил внести изменения в Конституцию. Предложения готовила рабочая группа из 75 человек.

Первоначально проведение голосования было назначено на 22 апреля, но из-пандемии коронавируса было перенесено на более поздний срок.

Подготовка к голосованию

Ранее радио Sputnik сообщило, что ЦИК России возобновила подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию. Речь идет о возобновлении всех ранее остановленных процессов подготовки, в том числе изготовлении бюллетеней, подготовке информационных материалов.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила РИА Новости, что участки для общероссийского голосования по поправкам будут организованы так, чтобы максимально обеспечить сохранение здоровья граждан.