В ПАСЕ решили проверить поправки в российскую Конституцию

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) направит запрос о проведении правовой экспертизы поправок в Конституцию России. Об этом сообщает издание "Ведомости".
Запрос будет направлен в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). Ее мнение носит исключительно рекомендательный характер.
Поводом для запроса стала петиция, которая подписана рядом российских общественных деятелей.
Поправки в Основной закон
В январе Владимир Путин, озвучивая президентское послание Федеральному собранию, предложил внести изменения в Конституцию. Предложения готовила рабочая группа из 75 человек.
Первоначально проведение голосования было назначено на 22 апреля, но из-пандемии коронавируса было перенесено на более поздний срок.
Подготовка к голосованию
Ранее радио Sputnik сообщило, что ЦИК России возобновила подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию. Речь идет о возобновлении всех ранее остановленных процессов подготовки, в том числе изготовлении бюллетеней, подготовке информационных материалов.
Секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила РИА Новости, что участки для общероссийского голосования по поправкам будут организованы так, чтобы максимально обеспечить сохранение здоровья граждан.
Официального указа по новой дате пока не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что никаких решений по дате проведения общероссийского голосования по поправкам не принималось.