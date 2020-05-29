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Искусство
Культура
2020-05-29T04:10
https://ria.ru/20200529/1572150382.html
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
https://cdn21.img.ria.ru/images/152146/05/1521460575_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_b5c95fe0230cf96c6fb6bf79181b3377.jpg
РИА Новости

Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам

04:10 29.05.2020
104968
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХудожник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке "Nextproekt"
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
На днях после слов продюсера Иосифа Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт. До этого о бедственном положении артистов рассказал шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.
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Художник обратил внимание на точность формулировки вопроса.

"Жить, как жили, или жить, чтобы выжить? Если они хотят, как раньше, ездить на дорогих автомобилях и продолжать зарабатывать во время пандемии такие же приличные деньги, как до нее, то, конечно, это невозможно", — считает Сафронов.

По его мнению, человек с высоким уровнем дохода должен откладывать на черный день. Сафронов отметил, что стал тратить накопленные средства, в том числе на помощь тем, кто в ней нуждается.

"У большинства известных деятелей культуры была возможность отложить про запас на случай подобных коллизий", — уверен он.

Художник заключил, что наиболее пострадавшими из-за пандемии оказались простые люди: работники театров, музеев, продавцы непродовольственных магазинов, ресторанов.
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1190189211420
Обсудить 8
КультураСергей Глушко (Тарзан)Коронавирус COVID-19РоссияШоу-бизнесИосиф ПригожинШнур (Сергей Шнуров)Никас Сафронов
Популярные комментарии
Правильно сказал! Они хотят всю жизнь хохотать и развлекаться, развращаться и кокаин нюхать? На черный день никто не откладывает, потому что считают себя величинами мировыми, а большинство просто никто!
29 мая, 06:21
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
18330011
Вот-вот, кто головой думает, тот заботится о завтрашнем дне. А то вопят бедные как белые медведи в жаркую погоду.
29 мая, 04:14
ЛКЛысый Кучерявый
15180002
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