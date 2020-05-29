Источник: в России могут ввести специальное приложение для мигрантов

"Есть такое предложение, пока в плане эксперимента предусмотреть разработку и создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться так называемый "рейтинг социального доверия мигранта". Там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие", — рассказал собеседник агентства.