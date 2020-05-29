В Саудовской Аравии вновь откроют более 90 тысяч мечетей

"Завершаются последние приготовления перед тем, как более 90 тысяч мечетей и молельных домов вновь откроются по всей Саудовской Аравии на рассвете в воскресенье для молитвы", - говорится в сообщении министерства, которое разместило фотографии, как в мечетях дезинфицируют ковры.

Министерство назвало нежелательным присутствие во время молитв пожилых людей и детей. Оно распорядилось приходить на службу только в масках и мыть руки, а также сохранять дистанцию в два метра, ради чего в мечети были сделаны специальные отметки на коврах. Собираться в мечетях можно только за 20 минут до начала молитвы, закрываться мечети тоже будут через 20 минут после окончания службы.