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Религия и мировоззрение
2020-05-29T04:00
https://ria.ru/20200529/1572150295.html
В Саудовской Аравии вновь откроют более 90 тысяч мечетей
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РИА Новости

В Саудовской Аравии вновь откроют более 90 тысяч мечетей

04:00 29.05.2020
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© AFP 2020 / Hassan AmmarМечеть аль-Харам в Мекке, Саудовская Аравия
Мечеть аль-Харам в Мекке, Саудовская Аравия
© AFP 2020 / Hassan Ammar
Мечеть аль-Харам в Мекке, Саудовская Аравия. Архивное фото
ДОХА, 29 мая - РИА Новости. Более 90 тысяч мечетей и молельных домов вновь откроются по всей Саудовской Аравии в воскресенье на рассветную молитву после запрета на проведение коллективных молитв и дезинфекции в связи с распространением коронавируса, сообщило в четверг саудовское министерство по исламским делам в социальной сети Twitter.
"Завершаются последние приготовления перед тем, как более 90 тысяч мечетей и молельных домов вновь откроются по всей Саудовской Аравии на рассвете в воскресенье для молитвы", - говорится в сообщении министерства, которое разместило фотографии, как в мечетях дезинфицируют ковры.
Министерство назвало нежелательным присутствие во время молитв пожилых людей и детей. Оно распорядилось приходить на службу только в масках и мыть руки, а также сохранять дистанцию в два метра, ради чего в мечети были сделаны специальные отметки на коврах. Собираться в мечетях можно только за 20 минут до начала молитвы, закрываться мечети тоже будут через 20 минут после окончания службы.
В четверг, по данным минздрава, в Саудовской Аравии было зафиксировано наибольшее число выздоровевших от коронавируса в течение одного дня - 3 531 человек, после чего общее число выздоровевших достигло 54 553. При этом общее число заболевших с начала пандемии превысило 80 тысяч после того, как вирус был выявлен еще у 1 644 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19РелигияСаудовская АравияВ мире
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