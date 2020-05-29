В Приморье таксист мешал проезду медика, а затем сломал ему руку

"В этот момент работник таксомоторной компании достал домкрат и ударил им своего оппонента, после чего скрылся. Впоследствии оказалось, что у потерпевшего сломана рука", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали 61-летнего подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". В ведомстве уточняют, что подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет тюрьмы.