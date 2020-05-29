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2020-05-29T03:56
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В Приморье таксист мешал проезду медика, а затем сломал ему руку
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РИА Новости

В Приморье таксист мешал проезду медика, а затем сломал ему руку

03:56 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Таксист в Приморье мешал проезду медика, а затем сломал ему руку домкратом, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД по региону.
ЧП произошло в Находке. Медик приехал на работу и собирался поставить машину на парковку для медперсонала. Однако проезд ему перегородил водитель такси, который не реагировал на неоднократные просьбы отъехать. Медработник подошел к водителю, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию.
"В этот момент работник таксомоторной компании достал домкрат и ударил им своего оппонента, после чего скрылся. Впоследствии оказалось, что у потерпевшего сломана рука", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали 61-летнего подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". В ведомстве уточняют, что подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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