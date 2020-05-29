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2020-05-29T03:52
https://ria.ru/20200529/1572150224.html
В России число курящих за десять лет снизилось на 17 миллионов
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РИА Новости

В России число курящих за десять лет снизилось на 17 миллионов

03:52 29.05.2020
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© Depositphotos / londondepositСигарета в пепельнице
Сигарета в пепельнице
© Depositphotos / londondeposit
Сигарета в пепельнице. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Курильщиков в России с 2009 по 2019 год стало меньше на 17 миллионов человек, сообщили РИА Новости в Медиаофисе Всероссийской переписи населения-2020, основываясь на данных Росстата.
"По данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2019 году, табак потребляли 24,2% россиян. Доля курящих среди мужчин составляла 40%, среди женщин - 11%", - сообщили в Медиаофисе.
Там отметили, что в 2009 году активными курильщиками табака были 39%, или почти 44 миллиона человек взрослого населения России. Среди мужчин таковых было 60,2% (30,6 миллиона человек), среди женщин - 21,7% (13,3 миллиона). В среднем взрослый курильщик выкуривал 17 сигарет в день: мужчины - 18, женщины - 13.
Самыми курящими регионами в 2019 году оказались Чукотка (39% от всего населения региона), Еврейская автономная область (37,3%) и Забайкальский край (36,3%). Меньше всего курят в Ингушетии (5,7%), Чеченской Республике (10,2%) и Дагестане (10,4%).
Как отмечает Медиаофис, ссылаясь на данные Росстата, одновременно сокращается и объем российского табачного рынка. Производство сигарет в России в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го упало на 19%. За прошлый год выпуск сигарет уменьшился на 11% по сравнению с 2018 годом - до 229 миллиарда штук. Причин сокращения несколько: это и рост объемов нелегальной продукции, и переход курильщиков на альтернативные продукты (электронные сигареты), и отказ россиян от курения.
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