В России число курящих за десять лет снизилось на 17 миллионов

Там отметили, что в 2009 году активными курильщиками табака были 39%, или почти 44 миллиона человек взрослого населения России. Среди мужчин таковых было 60,2% (30,6 миллиона человек), среди женщин - 21,7% (13,3 миллиона). В среднем взрослый курильщик выкуривал 17 сигарет в день: мужчины - 18, женщины - 13.

Как отмечает Медиаофис, ссылаясь на данные Росстата, одновременно сокращается и объем российского табачного рынка. Производство сигарет в России в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го упало на 19%. За прошлый год выпуск сигарет уменьшился на 11% по сравнению с 2018 годом - до 229 миллиарда штук. Причин сокращения несколько: это и рост объемов нелегальной продукции, и переход курильщиков на альтернативные продукты (электронные сигареты), и отказ россиян от курения.