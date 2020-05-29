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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T04:22
https://ria.ru/20200529/1572150120.html
Инвестор рассказал, какие компании выиграли от карантина
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40585/21/405852115_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_89fe26cb2b586fbe944872640f2a428d.jpg
РИА Новости

Инвестор рассказал, какие компании выиграли от карантина

03:43 29.05.2020 (обновлено: 04:22 29.05.2020)
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© flickr.com/DncnHСити Холл и башня The Shard в Лондоне
Сити Холл и башня The Shard в Лондоне
© flickr.com/DncnH
ЛОНДОН, 29 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Технологические компании выиграли от перевода сотрудников на дистанционную работу, карантин помог им снизить расходы на ведение бизнеса, рассказал РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.
Из-за пандемии COVID-19 в Британии с 23 марта объявлен карантин. Всем рекомендовано работать из дома, отказаться от поездок, в том числе заграничных, людям запрещено собираться компаниями. В конце мая британцам разрешили больше гулять, заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений по времени, но поодиночке или с членами семьи, а также поездки на собственных автомобилях для прогулок на природе. "Рабочие" послабления были приняты только для сферы строительства и риэлторов.

"Высокотехнологичный сектор в общем больше всех выиграл в этой ситуации. Технологические компании удешевляют ведение бизнеса, он становится быстрее и не требует очного общения между людьми. Все это принесло значительные преимущества (перед другими отраслями)", — рассказал эксперт.

По его словам, бизнес, стремясь сократить расходы, не будет спешить отказываться от модели работы сотрудников из дома, и количество работающих "на удаленке" после возвращения к нормальной жизни будет большим, чем до коронавируса.
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"Работа из дома станет более распространённой после окончания этого периода (карантина). Я думаю, что количество сотрудников, которые работают из дома, будет значительным в процентном соотношении к общему количеству рабочей силы", — сказал Стаховяк.
Но, по его словам, нельзя говорить о полном перерождении модели занятости и переходе только на удаленную работу — многие компании не смогут окончательно отказаться от присутствия сотрудников на рабочих местах.

"Не все люди способны работать дома эффективно. Для компаний проверка того, какие форматы (работы сотрудников) работают, а какие нет, будет долгим процессом. Все компании хотели бы снизить площадь офисов ради сокращения расходов. Но этот тренд будет распространяться вокруг сектора "белых воротничков". В общем, выиграют (от перехода на "удаленку") технологический сектор и "белые воротнички", — сказал эксперт.

Отвечая на вопрос о том, какие виды бизнеса вернутся к нормальной жизни после локдауна первыми, Стаховяк сообщил, что ожидает быстрого восстановления от B2B-компаний.
"Те секторы, которые имеют более контролируемую среду, а это, в основном, B2B, первыми вернутся к работе. Те, кто работает с конечными потребителями, будут испытывать проблемы на протяжении многих месяцев после снятия ограничений. Кроме того, может случиться так, что многие пережившие кризис компании поймут, что могут продолжать бизнес с меньшим числом сотрудников, и многие люди просто не вернутся на работу", — рассказал эксперт.
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Он констатировал, что самые серьезные проблемы в настоящее время переживает туристический сектор, и они в ближайшее время сохранятся.
"Главная проблема сейчас - путешествия. И если оставлять среднее кресло свободным (если возобновлять авиаперелеты, но не продавать билеты на каждое среднее кресло в ряду в салоне самолета), то это попросту обанкротит авиакомпании. Туризм, определенно, сейчас главная проблема, и будет оставаться ей, даже если ограничения снимут завтра. Я не могу представить, что сейчас люди захотят отправиться на самолете в Испанию или Италию... Этому сектору нужен реальный спасательный круг от государства, поскольку проблема слишком велика, особенно в зависящих от этого сектора странах", — сказал инвестор.
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Еще одним проблемным сектором он назвал недвижимость, в особенности, коммерческую и торговую.

"Я считаю маловероятным, что этот бизнес вообще удастся спасти, так как проблема слишком велика: обширное предложение при шоковом падении спроса, который не вернется на прежние уровни. Невозможно далее сокращать и процентные ставки", — добавил эксперт.

При этом торгующимся на бирже корпорациям, а также тем компаниям, которые имеют доступ на рынки капитала, будет легче выжить именно за счет лучшего доступа к средствам.
"Все это сделает крупные корпорации даже сильнее, тогда как средние и малые компании выйдут из бизнеса. Однако даже большая компания не сможет спастись от неизбежной гибели, если позиционирование ее продукта не подходит для текущей среды. Но такая гибель может занять долгие годы, пока компания имеет доступ к дешевому капиталу", — заключил Стаховяк.
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