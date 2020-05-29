Инвестор рассказал, какие компании выиграли от карантина

"Высокотехнологичный сектор в общем больше всех выиграл в этой ситуации. Технологические компании удешевляют ведение бизнеса, он становится быстрее и не требует очного общения между людьми. Все это принесло значительные преимущества (перед другими отраслями)", — рассказал эксперт.
"Не все люди способны работать дома эффективно. Для компаний проверка того, какие форматы (работы сотрудников) работают, а какие нет, будет долгим процессом. Все компании хотели бы снизить площадь офисов ради сокращения расходов. Но этот тренд будет распространяться вокруг сектора "белых воротничков". В общем, выиграют (от перехода на "удаленку") технологический сектор и "белые воротнички", — сказал эксперт.
"Я считаю маловероятным, что этот бизнес вообще удастся спасти, так как проблема слишком велика: обширное предложение при шоковом падении спроса, который не вернется на прежние уровни. Невозможно далее сокращать и процентные ставки", — добавил эксперт.