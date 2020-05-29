Инвестор рассказал, какие компании выиграли от карантина

ЛОНДОН, 29 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Технологические компании выиграли от перевода сотрудников на дистанционную работу, карантин помог им снизить расходы на ведение бизнеса, рассказал РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.

Из-за пандемии COVID-19 в Британии с 23 марта объявлен карантин. Всем рекомендовано работать из дома, отказаться от поездок, в том числе заграничных, людям запрещено собираться компаниями. В конце мая британцам разрешили больше гулять, заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений по времени, но поодиночке или с членами семьи, а также поездки на собственных автомобилях для прогулок на природе. "Рабочие" послабления были приняты только для сферы строительства и риэлторов.

"Высокотехнологичный сектор в общем больше всех выиграл в этой ситуации. Технологические компании удешевляют ведение бизнеса, он становится быстрее и не требует очного общения между людьми. Все это принесло значительные преимущества (перед другими отраслями)", — рассказал эксперт.

По его словам, бизнес, стремясь сократить расходы, не будет спешить отказываться от модели работы сотрудников из дома, и количество работающих "на удаленке" после возвращения к нормальной жизни будет большим, чем до коронавируса.

"Работа из дома станет более распространённой после окончания этого периода (карантина). Я думаю, что количество сотрудников, которые работают из дома, будет значительным в процентном соотношении к общему количеству рабочей силы", — сказал Стаховяк.

Но, по его словам, нельзя говорить о полном перерождении модели занятости и переходе только на удаленную работу — многие компании не смогут окончательно отказаться от присутствия сотрудников на рабочих местах.

"Не все люди способны работать дома эффективно. Для компаний проверка того, какие форматы (работы сотрудников) работают, а какие нет, будет долгим процессом. Все компании хотели бы снизить площадь офисов ради сокращения расходов. Но этот тренд будет распространяться вокруг сектора "белых воротничков". В общем, выиграют (от перехода на "удаленку") технологический сектор и "белые воротнички", — сказал эксперт.

Отвечая на вопрос о том, какие виды бизнеса вернутся к нормальной жизни после локдауна первыми, Стаховяк сообщил, что ожидает быстрого восстановления от B2B-компаний.

"Те секторы, которые имеют более контролируемую среду, а это, в основном, B2B, первыми вернутся к работе. Те, кто работает с конечными потребителями, будут испытывать проблемы на протяжении многих месяцев после снятия ограничений. Кроме того, может случиться так, что многие пережившие кризис компании поймут, что могут продолжать бизнес с меньшим числом сотрудников, и многие люди просто не вернутся на работу", — рассказал эксперт.

Он констатировал, что самые серьезные проблемы в настоящее время переживает туристический сектор, и они в ближайшее время сохранятся.

"Главная проблема сейчас - путешествия. И если оставлять среднее кресло свободным (если возобновлять авиаперелеты, но не продавать билеты на каждое среднее кресло в ряду в салоне самолета), то это попросту обанкротит авиакомпании. Туризм, определенно, сейчас главная проблема, и будет оставаться ей, даже если ограничения снимут завтра. Я не могу представить, что сейчас люди захотят отправиться на самолете в Испанию или Италию ... Этому сектору нужен реальный спасательный круг от государства, поскольку проблема слишком велика, особенно в зависящих от этого сектора странах", — сказал инвестор.

Еще одним проблемным сектором он назвал недвижимость, в особенности, коммерческую и торговую.

"Я считаю маловероятным, что этот бизнес вообще удастся спасти, так как проблема слишком велика: обширное предложение при шоковом падении спроса, который не вернется на прежние уровни. Невозможно далее сокращать и процентные ставки", — добавил эксперт.

При этом торгующимся на бирже корпорациям, а также тем компаниям, которые имеют доступ на рынки капитала, будет легче выжить именно за счет лучшего доступа к средствам.