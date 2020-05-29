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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:24
https://ria.ru/20200529/1572150057.html
Москалькова: нужно предупреждать людей о рисках поездок во время эпидемий
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570214220_0:129:3071:1856_1036x0_80_0_0_6e2935d59bafcfa3e5882599ce72c067.jpg
РИА Новости

Москалькова: нужно предупреждать людей о рисках поездок во время эпидемий

03:35 29.05.2020 (обновлено: 11:24 29.05.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Государство должно предупреждать людей о возможных последствиях поездок на отдых во время эпидемии и пандемии, раздавая памятки и повышая правовую пропаганду, сказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

"Эта ситуация (поездки людей в период пандемии. — Прим. ред.) показала нам необходимость повышения правовой пропаганды. Люди выезжали за рубеж уже в период пандемии, но никто не получал памятки или предупреждения, что они могут попасть в трудную жизненную ситуацию. Иногда госорганы говорят, что люди сами должны были быть внимательнее, но, мне кажется, что роль государства здесь должна быть выше и нужно было предупреждать людей о возможных последствиях", — сказала Москалькова.

Кроме того, омбудсмен отметила, что, в случае послабления ограничительных мер из-за пандемии коронавируса и осознавая возможные риски, власти должны сделать меры безопасности максимально доступными для граждан.
"Если государство сегодня идет на послабление, но предупреждает людей, что опасность не ушла, риски сохраняются и нужно по-прежнему принимать меры защиты, мы будем надеяться, что государство их сделает доступными по цене и по возможности их приобретения. Лучше, чтобы их продавали по минимальной цене или раздавали бесплатно, потому что это здоровье не одного человека, а всей нации", — добавила уполномоченный.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоКоронавирус в РоссииРоссияТатьяна Москалькова
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