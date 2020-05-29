Москалькова: нужно предупреждать людей о рисках поездок во время эпидемий

"Эта ситуация (поездки людей в период пандемии. — Прим. ред.) показала нам необходимость повышения правовой пропаганды. Люди выезжали за рубеж уже в период пандемии, но никто не получал памятки или предупреждения, что они могут попасть в трудную жизненную ситуацию. Иногда госорганы говорят, что люди сами должны были быть внимательнее, но, мне кажется, что роль государства здесь должна быть выше и нужно было предупреждать людей о возможных последствиях", — сказала Москалькова.