Москалькова: нужно предупреждать людей о рисках поездок во время эпидемий

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Государство должно предупреждать людей о возможных последствиях поездок на отдых во время эпидемии и пандемии, раздавая памятки и повышая правовую пропаганду, сказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
"Эта ситуация (поездки людей в период пандемии. — Прим. ред.) показала нам необходимость повышения правовой пропаганды. Люди выезжали за рубеж уже в период пандемии, но никто не получал памятки или предупреждения, что они могут попасть в трудную жизненную ситуацию. Иногда госорганы говорят, что люди сами должны были быть внимательнее, но, мне кажется, что роль государства здесь должна быть выше и нужно было предупреждать людей о возможных последствиях", — сказала Москалькова.
Кроме того, омбудсмен отметила, что, в случае послабления ограничительных мер из-за пандемии коронавируса и осознавая возможные риски, власти должны сделать меры безопасности максимально доступными для граждан.
"Если государство сегодня идет на послабление, но предупреждает людей, что опасность не ушла, риски сохраняются и нужно по-прежнему принимать меры защиты, мы будем надеяться, что государство их сделает доступными по цене и по возможности их приобретения. Лучше, чтобы их продавали по минимальной цене или раздавали бесплатно, потому что это здоровье не одного человека, а всей нации", — добавила уполномоченный.
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