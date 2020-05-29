Антонов оценил проект о выходе США из договоров с согласия конгресса

"Дело в том, что американская правовая система такова, что для прохождения проекта нужна партийная поддержка, а таковой ее сегодня нет в конгрессе. Поэтому, говоря кратко, я дам такую характеристику: этот проект мертворожденный, он не пройдет", - сказал Антонов.