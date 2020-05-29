Антонов оценил проект о выходе США из договоров с согласия конгресса

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов считает, что законопроект, запрещающий американскому президенту выходить из международных договоров без разрешения конгресса, не имеет никаких шансов на реализацию.
Ранее сенаторы-демократы Эд Марки и Джимми Панетта внесли в конгресс США законопроект о запрете президенту выходить из международных соглашений без согласия парламента.
Антонов в интервью телеканалу "Звезда" заявил, что в последние годы можно было наблюдать за последовательным разрушением архитектуры контроля над вооружениями: выход США из договоров по противовоздушной обороне, ракетам средней и меньше дальности и открытому небу.
"Дело в том, что американская правовая система такова, что для прохождения проекта нужна партийная поддержка, а таковой ее сегодня нет в конгрессе. Поэтому, говоря кратко, я дам такую характеристику: этот проект мертворожденный, он не пройдет", - сказал Антонов.
По его словам, даже если законопроект пройдет, у президента США Дональда Трампа есть право наложить вето на этот документ, а чтобы его снять, потребуются две трети сената. Сегодня в условиях раскола в сенате это невозможно, считает посол.
"Поэтому я говорю о том, что эта любопытная инициатива, но не более того, она не имеет никаких шансов быть реализованной на практике", - объяснил дипломат.