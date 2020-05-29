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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T03:31
https://ria.ru/20200529/1572149975.html
BCG привела три сценария роста безработицы в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571682312_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_1050f64cffc250f388af3624f1fd5608.jpg
РИА Новости

BCG привела три сценария роста безработицы в России

03:29 29.05.2020 (обновлено: 03:31 29.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель ярмарки вакансий
Посетитель ярмарки вакансий
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 мая РИА Новости. Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
По расчетам экспертов, количество потерявших работу в стране может увеличиться с докризисных 4,6% до 6-7% в случае наиболее благоприятного сценария "Отскок", до 8-10% при базовом сценарии "Тяни-толкай" и до 12-15%, с ростом числа безработных на 7,8 миллиона в абсолютном выражении, если кризис пойдет по сценарию "Критический спад".
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Глава Минтруда Антон Котяков в среду сообщал, что пика по безработице Россия достигнет в третьем квартале этого года в силу инертности рынка труда, обусловленные COVID-19 ограничения проявят свое влияние примерно через два месяца.
Как считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, безработица на фоне коронавируса может подскочить до 7-8%, в худшем варианте - до 10%.
Наиболее вероятный сценарий "Тяни-толкай" предполагает, как считают аналитики BCG, относительно умеренный уровень сокращений: на 11-16% в сфере услуг, 7-10% в торговле, 6-10% в строительстве и недвижимости и 5-10% в промышленности.
В случае реализации самого жесткого сценария "Критический спад" под сокращения могут попасть до четверти занятых в торговле, сфере услуг, строительстве и недвижимости.
"Только при этом сценарии могут пострадать и такие отрасли, как сельское хозяйство, телекоммуникации, нефтегазовая, металлургия и горная промышленность, транспорт и логистика, финансовый сектор,- здесь сокращения составили бы 4-6%", — считают в BCG.
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
В этой ситуации компаниям приходится накладывать карантинные ограничения на значительные трудовые ресурсы, теряя в выпуске и сохраняя зарплаты, в условиях нестабильного спроса и сбоев в межрегиональном сообщении и экспорте.
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Перапечка заявил, что активная господдержка должна быть направлена в первую очередь в наиболее пострадавшие отрасли — для реализации двух целей. Во-первых, необходимо облегчить финансовую нагрузку и помочь решить срочные текущие проблемы, а во-вторых, нужно заложить основы стабильной работы на долгосрочную перспективу и обеспечить плавный перезапуск важнейших отраслей экономики.
При этом в общемировом масштабе из-за последствий коронавируса работы может лишиться каждый шестой человек в ближайшие два-три месяца, уровень безработицы превысит 17%. В целом по итогам года почти 2 миллиарда человек рискуют стать безработными или перейти на неполную занятость.
Как показывает анализ BCG, в текущем году таким "шоком" будут затронуты более 1,9 миллиарда человек, то есть свыше половины трудовых ресурсов мира.
Согласно прогнозам ILO (Международная организация труда), потери трудовых доходов достигнут 3,4 триллиона долларов, напоминает BCG.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КотяковАлексей КудринЭкономика
Популярные комментарии
Прикольные такие. Сайт службы занятости ДО СИХ ПОР не работает. То есть те, кто СЕЙЧАС сидят без работы, безработными не считаются. Люди, включайте голову голосуйте ПРОТИВ обнуления. Завтра в подобном положении окажетесь вы. А что то типа короновируса им придумать недолго.
29 мая, 07:35
АсАртемьева сын Иван
2900204
Боюсь вы правы. Этот в кресло так вцепился, пока вперёд ногами не вынесут, не ослабит хватку.
29 мая, 08:03
ПВПросто Вася
2500203
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