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Республика Саха (Якутия)
2020-05-29T03:12
https://ria.ru/20200529/1572149923.html
Эксперт: глава Якутии продвигает федеральную стратегию развития экономики
https://cdn21.img.ria.ru/images/156228/19/1562281943_0:186:3067:1911_1036x0_80_0_0_ab047798a14217c1ff062b19471454a7.jpg
РИА Новости

Эксперт: глава Якутии продвигает федеральную стратегию развития экономики

03:12 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Продвижение проекта строительства моста через Лену и других инициатив, направленных на развитие Якутии и всего Дальнего Востока, стали яркими отличительными чертами двухлетней деятельности Айсена Николаева на посту главы Якутии, считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
Президент России 28 мая 2018 года назначил Николаева временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия).
"Конечно же, говоря о ярких моментах в работе Айсена Николаева за два года, на ум сразу приходит Ленский мост. И здесь важно, что Николаев с этим проектом очень своевременно вписался в новую федеральную стратегию развития экономики страны, локомотивами которой избрали крупные инфраструктурные проекты", - сказал Кирьян РИА Новости.
В этой связи он отметил способность главы Якутии "предлагать новеллы, опережающие федеральные инициативы". "Под его руководством республика не постеснялась предложить такие кейсы, как "дальневосточная ипотека" или профилированные льготы медикам – да, это витало в воздухе, но внедрялись они после того, как республикой было озвучено предложение или принято решение. Сюда же можно отнести инициативу по консультационной поддержке НКО в вопросах работы с госорганами", - пояснил Кирьян.
Эксперт также выделил способность Николаева выстраивать эффективные каналы связи с главами районов республики. "Айсен Николаев внедрил в Якутии методику ранжирования районов, которые учитывают их специфику и проблемы. В зависимости от этого территории получают те механизмы поддержки, которые необходимы именно им. Ранжирование не гарантирует решения всех проблем, но обозначает ключевые из них, и дает понимание, что они не будут застревать", - сказал он.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
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В текущей ситуации также можно увидеть, что правительство республики готово работать в сцепке с бизнесом, выстраивать с ним отношения по поддержке населения, добавил Кирьян. 
Еще одной управленческой чертой Николаева эксперт назвал готовность к прямой коммуникации с жителями Якутии. "Это и подкасты, и его прямые эфиры в нескольких соцсетях. Здесь мы видим готовность работать с людьми лично и там, где это удобно им", - заключил он.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен Николаев
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