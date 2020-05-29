Эксперт: глава Якутии продвигает федеральную стратегию развития экономики

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Продвижение проекта строительства моста через Лену и других инициатив, направленных на развитие Продвижение проекта строительства моста через Лену и других инициатив, направленных на развитие Якутии и всего Дальнего Востока, стали яркими отличительными чертами двухлетней деятельности Айсена Николаева на посту главы Якутии, считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Президент России 28 мая 2018 года назначил Николаева временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия).

"Конечно же, говоря о ярких моментах в работе Айсена Николаева за два года, на ум сразу приходит Ленский мост. И здесь важно, что Николаев с этим проектом очень своевременно вписался в новую федеральную стратегию развития экономики страны, локомотивами которой избрали крупные инфраструктурные проекты", - сказал Кирьян РИА Новости.

В этой связи он отметил способность главы Якутии "предлагать новеллы, опережающие федеральные инициативы". "Под его руководством республика не постеснялась предложить такие кейсы, как "дальневосточная ипотека" или профилированные льготы медикам – да, это витало в воздухе, но внедрялись они после того, как республикой было озвучено предложение или принято решение. Сюда же можно отнести инициативу по консультационной поддержке НКО в вопросах работы с госорганами", - пояснил Кирьян.

Эксперт также выделил способность Николаева выстраивать эффективные каналы связи с главами районов республики. "Айсен Николаев внедрил в Якутии методику ранжирования районов, которые учитывают их специфику и проблемы. В зависимости от этого территории получают те механизмы поддержки, которые необходимы именно им. Ранжирование не гарантирует решения всех проблем, но обозначает ключевые из них, и дает понимание, что они не будут застревать", - сказал он.

В текущей ситуации также можно увидеть, что правительство республики готово работать в сцепке с бизнесом, выстраивать с ним отношения по поддержке населения, добавил Кирьян.