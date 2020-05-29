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2020-05-29T03:33
https://ria.ru/20200529/1572149851.html
В России могут объявить правовую амнистию для мигрантов, сообщил источник
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РИА Новости

В России могут объявить правовую амнистию для мигрантов, сообщил источник

03:07 29.05.2020 (обновлено: 03:33 29.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПолиция проверяет московский рынок "Садовод"
Полиция проверяет московский рынок Садовод
© РИА Новости / Илья Питалев
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Полиция проверяет московский рынок "Садовод". Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Эксперты предложили МВД России инициировать правовую амнистию для нелегальных и полулегальных мигрантов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в министерстве подготовлен прогнозный анализ развития ситуации в миграционной сфере с учетом "форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса". Так, эксперты ведомства предлагают выделить краткосрочный (до конца текущего года) и среднесрочный периоды (ближайшие два-три года) с вариантами развития "оптимистическим" и "пессимистическим".
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Эксперты, пояснил источник, предложили несколько путей решения возможного обострения миграционной ситуации в России.
"Эксперты в аналитическом обзоре пояснили, что в числе социально уязвимых групп населения оказалась беспрецедентно многочисленная армия мигрантов", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, в России, по различным оценкам, во время пандемии коронавируса оказались от 4-5 миллионов до 12 миллионов иностранцев. Из них лишь 2,5 миллиона — официально зарегистрированные трудовые мигранты.

"Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию", — сказал собеседник агентства.

Авторы исследования, отметил он, полагают, что в России к уже действующим в условиях пандемии "беспрецедентно гибким миграционным процедурам" можно добавить и меры социальной поддержки.
По информации МВД, трудовые патенты для работающих в России иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня. Кроме того, более 320 тысяч иностранных граждан обратились в подразделения МВД, чтобы продлить действие виз, патентов и разрешений на работу во время пандемии коронавируса.
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220001156
Обсудить 3
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
Популярные комментарии
"Авторы исследования" не помнят начало 90-х. Забыли как родители этих мигрантов выгоняли русских, забирая имущество и квартиры. А мы теперь им социальную поддержку?
29 мая, 05:49
ppet.g6
1100000
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