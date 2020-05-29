В России могут объявить правовую амнистию для мигрантов, сообщил источник

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Эксперты предложили Эксперты предложили МВД России инициировать правовую амнистию для нелегальных и полулегальных мигрантов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в министерстве подготовлен прогнозный анализ развития ситуации в миграционной сфере с учетом "форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса". Так, эксперты ведомства предлагают выделить краткосрочный (до конца текущего года) и среднесрочный периоды (ближайшие два-три года) с вариантами развития "оптимистическим" и "пессимистическим".

Эксперты, пояснил источник, предложили несколько путей решения возможного обострения миграционной ситуации в России

"Эксперты в аналитическом обзоре пояснили, что в числе социально уязвимых групп населения оказалась беспрецедентно многочисленная армия мигрантов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в России, по различным оценкам, во время пандемии коронавируса оказались от 4-5 миллионов до 12 миллионов иностранцев. Из них лишь 2,5 миллиона — официально зарегистрированные трудовые мигранты.

"Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию", — сказал собеседник агентства.

Авторы исследования, отметил он, полагают, что в России к уже действующим в условиях пандемии "беспрецедентно гибким миграционным процедурам" можно добавить и меры социальной поддержки.