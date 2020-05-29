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2020-05-29T10:14
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В Венесуэлу прибыл четвертый иранский танкер с топливом
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РИА Новости

В Венесуэлу прибыл четвертый иранский танкер с топливом

02:59 29.05.2020 (обновлено: 10:14 29.05.2020)
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© REUTERS / Miraflores PalaceСотрудники компании PDVSA втречают танкер Fortune с топливом из Ирана
Сотрудники компании PDVSA втречают танкер Fortune с топливом из Ирана
© REUTERS / Miraflores Palace
Сотрудники компании PDVSA втречают танкер Fortune с топливом из Ирана
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая — РИА Новости. Четвертый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу, сообщили Военно-морские силы латиноамериканской страны.
"Миссия с иранским танкером Faxon выполнена!" — приводит ВМС в своем Twitter заявление морского патруля, сопровождавшего корабль.
Гостелеканал VTV, в свою очередь, сообщил, что танкер направляется к нефтеперерабатывающему комплексу Амуай, расположенному в штате Фалькон.
Всего в страну должны прибыть пять танкеров из Ирана.
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
26 мая, 16:45
Появилось видео пролета Су-30 и F-16 над иранским танкером
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ВенесуэлаИранВ мире
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