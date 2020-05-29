В Венесуэлу прибыл четвертый иранский танкер с топливом

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая — РИА Новости. Четвертый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу, сообщили Военно-морские силы латиноамериканской страны.
"Миссия с иранским танкером Faxon выполнена!" — приводит ВМС в своем Twitter заявление морского патруля, сопровождавшего корабль.
#28Mayo || La TRIBU @ABGUAIQUERIPO11 finaliza exitosamente la misión encomendada de acompañamiento al buque mercante Iraní #FAXON a puerto seguro!#ULTIMAHORA#gasolina #VenezuelaDefiendeSuOro #LealesSiempreTraidoresNunca @NicolasMaduro @ArmadaFANB pic.twitter.com/rcvrKappps— Patrullero Oceánico AB. GUAIQUERI PO-11 (@ABGUAIQUERIPO11) May 28, 2020
Гостелеканал VTV, в свою очередь, сообщил, что танкер направляется к нефтеперерабатывающему комплексу Амуай, расположенному в штате Фалькон.
Всего в страну должны прибыть пять танкеров из Ирана.