Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. С ростом числа зараженных людей коронавирус теряет способность заражать и убивать, написал в своем Александр Мясников . С ростом числа зараженных людей коронавирус теряет способность заражать и убивать, написал в своем Telegram-канале врач и телеведущий

Он пояснил, что вирус фильтруется через иммунные силы и, борясь с ними, теряет свою былую мощь. По его словам, каждый раз, попадая в очередной организм, он немного ослабевает.

Специалист обратил внимание, что волна эпидемии в России спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами.

"Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго", — отметил Мясников.

При этом он подчеркнул важность сохранения ограничительных мер. Это необходимо для того, чтобы выиграть время, а также сделать "взлет кривой более пологим".

"Не мы его в итоге побеждаем, а он сам выдыхается, нам главное — переждать с минимальными потерями", — пояснил врач.

При отсутствии мутации, по мнению Мясникова, вирус уже "не наделает большой беды" в будущем.

Всего в России зарегистрировали свыше 379 тысяч случаев заражения, 4141 человек умер, более 150 тысяч выздоровели.