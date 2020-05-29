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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T08:44
https://ria.ru/20200529/1572149666.html
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837306_0:0:3005:1691_1036x0_80_0_0_b2e2e46e34a198ee58fea0ad74bc620d.jpg
РИА Новости

Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России

03:10 29.05.2020 (обновлено: 08:44 29.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. С ростом числа зараженных людей коронавирус теряет способность заражать и убивать, написал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.
Он пояснил, что вирус фильтруется через иммунные силы и, борясь с ними, теряет свою былую мощь. По его словам, каждый раз, попадая в очередной организм, он немного ослабевает.
Специалист обратил внимание, что волна эпидемии в России спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами.

"Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго", — отметил Мясников.

При этом он подчеркнул важность сохранения ограничительных мер. Это необходимо для того, чтобы выиграть время, а также сделать "взлет кривой более пологим".

"Не мы его в итоге побеждаем, а он сам выдыхается, нам главное — переждать с минимальными потерями", — пояснил врач.

При отсутствии мутации, по мнению Мясникова, вирус уже "не наделает большой беды" в будущем.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Вот только иксперты ни как не выдыхаются, всё искпертют и искспертют.
29 мая, 03:57
ЛКЛысый Кучерявый
742900134
Особенно свирепствует наиболее патогенный подвид экспертов - эксперт диванный.
29 мая, 05:45
СССергей Смирнов
911701120
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