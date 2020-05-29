Суд по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина начнется 4 июня

"Предварительное слушание по делу назначено на 4 июня на 10.00 (2.00 мск), - сообщил представитель суда, добавив, что процесс будет вести судья Галина Мастеркова.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.