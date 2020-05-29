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2020-05-29T02:51
https://ria.ru/20200529/1572149640.html
Суд по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина начнется 4 июня
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РИА Новости

Суд по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина начнется 4 июня

02:51 29.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая – РИА Новости. Предварительное заседание суда по второму уголовному делу в отношении экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина о получении взяток на 100 миллионов рублей начнется 4 июня, сообщили в пятницу РИА Новости в Южно-Сахалинском городском суде.
"Предварительное слушание по делу назначено на 4 июня на 10.00 (2.00 мск), - сообщил представитель суда, добавив, что процесс будет вести судья Галина Мастеркова.
По данным следствия, Хорошавин и другие члены преступной группы участвовали в получении взяток в размере от 2 миллионов до 10 миллионов рублей от лиц, собиравшихся выдвигаться на выборы городской думы Южно-Сахалинска. Всего с мая по ноябрь 2014 года, по данным следствия, было получено свыше 100 миллионов рублей. Ранее прокуратура информировала, что под суд пойдет также еще один предполагаемый участник преступной группы - бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. Одному из соучастников – бывшему руководителя секретариата губернатора Сахалинской области Вячеслава Горбачева, заключившему соглашение со следствием, суд вынес условное наказание. Кроме того, два возможных участника преступной группы объявлены в международный розыск.
Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Хорошавина за взятки к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.
Экс-губернатор Сахалинской области А.Хорошавин
20 декабря 2019, 07:44
Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
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Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска)Александр ХорошавинЮжно-СахалинскПроисшествия
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