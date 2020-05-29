Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T02:50
https://ria.ru/20200529/1572149612.html
В Косово суд разрешил формировать новое правительство
https://cdn21.img.ria.ru/images/149148/55/1491485542_0:209:2897:1839_1036x0_80_0_0_602644b37d472aa79df31c610e8a99f7.jpg
РИА Новости

В Косово суд разрешил формировать новое правительство

02:50 29.05.2020
159
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Конституционный суд (КС) самопровозглашенной республики Косово признал законным формирование нового правительства без проведения досрочных выборов.
Ранее косовский парламент выразил недоверие правительству лидера движения "Самоопределение" Альбина Курти. В конце апреля президент Косово Хашим Тачи вручил мандат на формирование нового кабмина замглавы Демократического союза Косово (ДСК) Авдулаху Хоти. Однако движение смещенного с премьерской должности Курти потребовало от КС в Приштине оценить законность действий Тачи. С их точки зрения отставка правительства должна была повлечь досрочные выборы.
"Суд единодушно решил, что оспариваемый указ президента соответствует 2-му параграфу статьи 82 конституции, при этом вотум недоверия правительству не означает обязательного роспуска парламента", - говорится в заявлении на сайте косовского КС.
Согласно законодательству, Хоти должен был в течение 15 дней предложить новый состав и программу правительства на утверждение парламенту самопровозглашенной республики.
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица
30 апреля, 12:27
К власти в Косово рвутся преступники, считает политолог
100000
Обсудить 0
Альбин КуртиХашим ТачиКосовоПриштинаВ мире
Рекомендуем
Полицейский
В Приморье таксист мешал проезду медика, а затем сломал ему руку
Беспорядки в Миннеаполисе
В Миннесоте привлекли Нацгвардию к обеспечению безопасности
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда
Суд по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина начнется 4 июня
Сотрудники полиции во время задержания участника акции протеста в Гонконге
Источник: Британия и США хотят обсудить ситуацию в Гонконге в Совбезе ООН
Ключевская сопка
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 6,5 километра
Работа аукционного дома Сотбис. Архивное фото
Бутылку коньяка 1762 года продали на аукционе Sotheby's за $144 тысячи
Автомобиль Следственного комитета РФ
В КБР двух адвокатов подозревают в применении насилия к полицейским
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Twitter назвал указ Трампа о соцсетях реакционным и политизированным
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт Мукран
Американская скорая помощь. Архивное фото
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
Сотрудники компании PDVSA втречают танкер Fortune с топливом из Ирана
В Венесуэлу прибыл четвертый иранский танкер с топливом
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Турция может включить радикалов в сирийскую оппозицию, считает эксперт
Дайвер
У берегов Мексики обнаружили корабль, затонувший 200 лет назад
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов оценил проект о выходе США из договоров с согласия конгресса
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев объяснил запрет Запада просить помощь у России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
20:03В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
19:58В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений
19:56Пилот оценил перехват американских бомбардировщиков над Черным морем
19:54В Москве в пятницу выпала месячная норма осадков
19:53Выставку "Память поколений" планируют представить регионам до конца года
Лента новостейМолния