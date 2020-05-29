В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Протестующие в Миннеаполисе напали на экипаж скорой помощи, который прибыл, когда кому-то на месте стало плохо, передает в пятницу телеканал Fox News.
По словам корреспондента, перед третьим полицейским участком города, где работали офицеры, задержавшие скончавшегося впоследствии афроамериканца Джорджа Флойда, опять собрались люди. По видео с места можно говорить о 200-300 собравшихся.
Когда кому-то стало плохо и прибывшие на место медики вышли из машины, в них полетели бутылки с водой. Полиции пришлось вмешаться и применить слезоточивый газ, чтобы дать им забрать человека в машину "скорой помощи", сообщил телеканал.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
В 2014 году и в последующие годы по США прокатилась волна общественного протеста в связи с гибелью афроамериканцев от рук полиции при различных обстоятельствах. Полицию критиковали за чрезмерное применение насилия и за предполагаемый расизм, поскольку часто афроамериканцы гибли от рук белых полицейских.
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