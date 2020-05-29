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2020-05-29T09:20
https://ria.ru/20200529/1572149543.html
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/102146/03/1021460334_0:69:2000:1194_1036x0_80_0_0_1c8f0cbe9efc14d6d7063eca548cf9aa.jpg
РИА Новости

В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ

02:38 29.05.2020 (обновлено: 09:20 29.05.2020)
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© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь. Архивное фото
Американская скорая помощь. Архивное фото
© Flickr / C. Holmes
Американская скорая помощь. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Протестующие в Миннеаполисе напали на экипаж скорой помощи, который прибыл, когда кому-то на месте стало плохо, передает в пятницу телеканал Fox News.
По словам корреспондента, перед третьим полицейским участком города, где работали офицеры, задержавшие скончавшегося впоследствии афроамериканца Джорджа Флойда, опять собрались люди. По видео с места можно говорить о 200-300 собравшихся.
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Когда кому-то стало плохо и прибывшие на место медики вышли из машины, в них полетели бутылки с водой. Полиции пришлось вмешаться и применить слезоточивый газ, чтобы дать им забрать человека в машину "скорой помощи", сообщил телеканал.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
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Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
В 2014 году и в последующие годы по США прокатилась волна общественного протеста в связи с гибелью афроамериканцев от рук полиции при различных обстоятельствах. Полицию критиковали за чрезмерное применение насилия и за предполагаемый расизм, поскольку часто афроамериканцы гибли от рук белых полицейских.
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