В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ

По словам корреспондента, перед третьим полицейским участком города, где работали офицеры, задержавшие скончавшегося впоследствии афроамериканца Джорджа Флойда, опять собрались люди. По видео с места можно говорить о 200-300 собравшихся.

Когда кому-то стало плохо и прибывшие на место медики вышли из машины, в них полетели бутылки с водой. Полиции пришлось вмешаться и применить слезоточивый газ, чтобы дать им забрать человека в машину "скорой помощи", сообщил телеканал.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.