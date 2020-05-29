Эксперты рассказали, как долго туристы готовы воздерживаться от поездок

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как долго они готовы воздерживаться от поездок, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 1900 пользователей и выяснили, насколько сильно они соскучились по путешествиям и как долго еще готовы от них отказываться.

Оказалось, что больше половины опрошенных (52,1 процента) согласны повременить с путешествиями столько времени, сколько будет нужно. 17 процентов респондентов считают, что приемлемый срок — до одного года. У 16,4 процента терпение уже на исходе, потому что их предел нахождения на самоизоляции — два месяца. Могут до полугода обходиться без поездок 14,5 процента туристов.

Пользователи очень ждут открытия границ, но сразу готовы отправиться в поездку всего 15,2 процента из них. Остальные более осторожны: девять процентов сообщили, что подождут пару месяцев. Почти четверть (24,2 процента) путешественников признались, что в ситуации неопределенности пока даже не загадывают, когда смогут отправиться в тур. Примерно столько же (27,3 процента) пока не планируют поездку, поскольку не готовы рисковать.

Совсем нет желания путешествовать у каждого пятого участника опроса. А 3,7 процента туристов сказали, что ждут вакцины от коронавируса: они готовы возобновить поездки только после ее появления.