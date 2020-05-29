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Туризм
2020-05-29T10:20
https://ria.ru/20200529/1572149517.html
Эксперты рассказали, как долго туристы готовы воздерживаться от поездок
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как долго туристы готовы воздерживаться от поездок

10:20 29.05.2020
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© Фото : Александр АндреевТаиланд
Таиланд
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как долго они готовы воздерживаться от поездок, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1900 пользователей и выяснили, насколько сильно они соскучились по путешествиям и как долго еще готовы от них отказываться.
Оказалось, что больше половины опрошенных (52,1 процента) согласны повременить с путешествиями столько времени, сколько будет нужно. 17 процентов респондентов считают, что приемлемый срок — до одного года. У 16,4 процента терпение уже на исходе, потому что их предел нахождения на самоизоляции — два месяца. Могут до полугода обходиться без поездок 14,5 процента туристов.
Пользователи очень ждут открытия границ, но сразу готовы отправиться в поездку всего 15,2 процента из них. Остальные более осторожны: девять процентов сообщили, что подождут пару месяцев. Почти четверть (24,2 процента) путешественников признались, что в ситуации неопределенности пока даже не загадывают, когда смогут отправиться в тур. Примерно столько же (27,3 процента) пока не планируют поездку, поскольку не готовы рисковать.
Совсем нет желания путешествовать у каждого пятого участника опроса. А 3,7 процента туристов сказали, что ждут вакцины от коронавируса: они готовы возобновить поездки только после ее появления.
Около трети опрошенных планируют потратить на будущее путешествие менее 20 тысяч рублей на человека. До 40 тысяч рублей готовы выделить 22 процента респондентов, до 60 тысяч — 13,7 процента. Не менее 80 тысяч рублей отдадут за тур за человека восемь процентов путешественников, а 100 тысяч – девять процентов. Примечательно, что 14,5 процента туристов сказали, что заплатят за путешествие любые деньги.
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