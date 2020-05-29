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2020-05-29T02:53
https://ria.ru/20200529/1572149487.html
В Мексике россияне с круизного лайнера обратились к дипломатам
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РИА Новости

В Мексике россияне с круизного лайнера обратились к дипломатам

02:36 29.05.2020 (обновлено: 02:53 29.05.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексиканский город Вильяэрмоса
Мексиканский город Вильяэрмоса
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
МЕХИКО, 29 мая - РИА Новости. Россияне со стоящего в мексиканском порту кругосветного круизного лайнера, которые не могут сойти на сушу из-за пандемии коронавируса, обратились к российским дипломатам.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 15 артистов из российского театра танца Art Dance Club работали на лайнере Pacific Princess в ходе четырехмесячного кругосветного круиза и последний раз сходили на сушу в Австралии 83 дня назад. Последние 25 дней корабль находится в мексиканском порту Пуэрто-Вальярта.
"Ко мне обращались несколько человек с судна, которое находится в Пуэрто-Вальярте. С нашей стороны схема (содействия - ред.) не меняется: консульство собирает данные всех обратившихся и включает в свои списки. Рекомендуем также заполнять специальные заявления на едином портале государственных услуг для включения в списки пассажиров МИДа", - сообщил РИА Новости старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.
По словам дипломата, в таких случаях по истечении срока договора организаторы круизов берут на себя ответственность доставить пассажиров или сотрудников домой, однако их представители пока не обращались в посольство.
"Контакты консульства есть у всех, включая судовладельцев, однако обращений ни от кого не было. В случае организации вывозного рейса, естественно, будем оказывать содействие согражданам. Информация о новых маршрутах появляется на портале Росавиации, по каналам посольства информации о новых вывозных рейсах из Мексики не поступало", - добавил Трояновский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АвстралияМексикаВ мире
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