В Мексике россияне с круизного лайнера обратились к дипломатам

"Ко мне обращались несколько человек с судна, которое находится в Пуэрто-Вальярте. С нашей стороны схема (содействия - ред.) не меняется: консульство собирает данные всех обратившихся и включает в свои списки. Рекомендуем также заполнять специальные заявления на едином портале государственных услуг для включения в списки пассажиров МИДа", - сообщил РИА Новости старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.