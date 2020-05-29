Бутылку коньяка 1762 года продали на аукционе Sotheby's за $144 тысячи

Как сообщает Sotheby's, бутылка коньяка Gautier 1762 года стала "старейшим винтажным коньяком, который когда-либо была продан на аукционе". Предварительная оценка лота составляла от 80 тысяч до 160 тысяч фунтов стерлингов.
Аукционный дом также сообщает, что коньяк был разлит по бутылкам в 1840-х годах.
Профильное издание Decanter отмечает, что проданная на онлайн-торгах бутылка емкостью 0,7 литра была известна знатокам под названием "Большой брат" (Grand frère), составляющей часть "трио". Самая маленькая бутылка этой серии "Сестричка" (Petite Soeur) в настоящее время выставляется в винодельческом доме Gautier в городе Коньяк (департамент Шаранта) – родине напитка. Бутылка средней емкости "Маленький брат" (Petit Frère) в 2014 году ушла с молотка в Нью-Йорке за 48 тысяч фунтов.
Семья, которой ранее принадлежали все три бутылки, предпочла сохранить анонимность. Известно, что "Большого брата" приобрел покупатель из Азии.
14 декабря 2019, 04:56КультураКруглые очки Джона Леннона ушли с молотка почти за 200 тысяч долларов