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Культура
2020-05-29T02:30
https://ria.ru/20200529/1572149456.html
Бутылку коньяка 1762 года продали на аукционе Sotheby's за $144 тысячи
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РИА Новости

Бутылку коньяка 1762 года продали на аукционе Sotheby's за $144 тысячи

02:30 29.05.2020
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© AP Photo / Eddy RischРабота аукционного дома Сотбис. Архивное фото
Работа аукционного дома Сотбис. Архивное фото
© AP Photo / Eddy Risch
Работа аукционного дома Сотбис. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Одна из старейших бутылок коньяка, произведенного в XVIII веке еще до Великой французской революции, продана на торгах Sotheby's за 118,5 тысяч фунтов стерлингов (144,5 тысяч долларов США), сообщает аукционный дом.
Как сообщает Sotheby's, бутылка коньяка Gautier 1762 года стала "старейшим винтажным коньяком, который когда-либо была продан на аукционе". Предварительная оценка лота составляла от 80 тысяч до 160 тысяч фунтов стерлингов.
Аукционный дом также сообщает, что коньяк был разлит по бутылкам в 1840-х годах.
Профильное издание Decanter отмечает, что проданная на онлайн-торгах бутылка емкостью 0,7 литра была известна знатокам под названием "Большой брат" (Grand frère), составляющей часть "трио". Самая маленькая бутылка этой серии "Сестричка" (Petite Soeur) в настоящее время выставляется в винодельческом доме Gautier в городе Коньяк (департамент Шаранта) – родине напитка. Бутылка средней емкости "Маленький брат" (Petit Frère) в 2014 году ушла с молотка в Нью-Йорке за 48 тысяч фунтов.
Семья, которой ранее принадлежали все три бутылки, предпочла сохранить анонимность. Известно, что "Большого брата" приобрел покупатель из Азии.
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