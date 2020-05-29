Российское посольство в Парагвае работает над отправкой россиян на родину

"Сейчас рука об руку с аргентинскими коллегами самым энергичным образом налаживаем взаимодействие с властями двух сопредельных государств, чтобы обеспечить нашим гражданам в условиях закрытых границ возможность добраться до России через Буэнос-Айрес", - сообщили в посольстве.
Предварительно изъявили желание воспользоваться вывозные бортом из Аргентины восемь человек. Однако точное число тех, кто отправится на родину, будет определено, когда закончат работу консульские сотрудники, дополнили в дипмиссии.
"На сегодня мы позитивно взаимодействуем с компетентными властями Парагвая по всем возникающим вопросам", - добавили в посольстве России.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.