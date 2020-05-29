В КБР двух адвокатов подозревают в применении насилия к полицейским

НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в Уголовные дела возбуждены в Кабардино-Балкарии на двух адвокатов, подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 20 мая сотрудники ОМВД России по Урванскому району в городе Нарткала установили помещение, в котором, предположительно, незаконно проводились азартные игры. Сотрудница заведения отказалась пропустить полицейских внутрь и позвонила адвокату Ратмиру Жилокову.

"Прибыв на место, он начал в грубой форме разговаривать с сотрудниками полиции, провоцировал их на конфликт, предлагая одному из них снять форму и подраться. Он подошел вплотную к сотруднику полиции, после чего лбом нанес ему удар в голову и толкнул. Сотрудниками полиции действия Жилокова были пресечены, он был доставлен в расположение отдела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении адвоката были составлены протоколы об административных правонарушениях, а также зарегистрирован рапорт о применении физического насилия в отношении сотрудника полиции.

По данным следствия, позже в расположение ОМВД России по Урванскому району прибыли еще два адвоката, которым было отказано в свободном доступе в здание, поскольку они не представили адвокатский ордер, а также не имели при себе медицинских масок и перчаток.

Уточняется, что затем к адвокатам присоединилась их коллега Диана Ципинова. Втроем они сумели пройти внутрь здания, где доступ им преградил дежурный.

"Вышедший на шум начальник отдела полиции потребовал от адвокатов покинуть здание и на категорический отказ выполнить его требования при содействии других сотрудников полиции вытеснил их за дверь", - подчеркивает ведомство.

По его информации, адвокат Ципинова, оказавшись на улице, пытался прорваться в здание. "Сотруднику полиции, пытавшемуся ей воспрепятствовать, адвокат нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха. После этого в целях пресечения ее агрессивных действий она была задержана и на нее были надеты наручники", - уточняет следствие.

В отношении Жилокова и Ципиновой возбуждены два уголовных дела по статье "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Оба адвоката задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.