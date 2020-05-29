В Венесуэле превентивно лишили свободы восемь фигурантов дела о вторжении

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Антитеррористический трибунал Венесуэлы издал указ о превентивном лишении свободы группы обвиняемых в причастности к попытке вторжения в страну группы наемников.
В заявлении венесуэльского Верховного суда перечислены имена восьми обвиняемых, в том числе двух женщин, которые, согласно решению трибунала, будут переданы под стражу. В списке отсутствуют двое граждан США, которые были задержаны по данному делу в числе нескольких десятков других человек.
Фигуранты списка обвиняются в государственной измене, мятеже, сговоре с иностранным правительством, терроризме и незаконном обороте оружия.
Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили в штате Ла-Гуайра морское вторжение боевиков на быстроходных катерах со стороны Колумбии, восемь нападавших были убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
Министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес раскрыл детали 41-страничного соглашения с ЧВК Silvercorp, которое, по его словам, с венесуэльской стороны подписали лидер оппозиции Хуан Гуаидо и два объявленных в международный розыск политика - оппозиционный депутат Серхио Вергара и политконсультант из Майами Хуан Хосе Рендон. Документ предусматривает, что боевики с целью убийства высшего руководства республики могут находиться на территории Венесуэлы более 400 дней и имеют разрешение на уничтожение зданий, включая правительственные, а общая сумма контракта составляет 212,9 миллиона долларов США.