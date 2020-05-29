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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-29T02:59
https://ria.ru/20200529/1572148922.html
В Венесуэле превентивно лишили свободы восемь фигурантов дела о вторжении
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013072_0:308:2953:1969_1036x0_80_0_0_146fbf4317d4652ce734334507f25fbc.jpg
РИА Новости

В Венесуэле превентивно лишили свободы восемь фигурантов дела о вторжении

01:23 29.05.2020 (обновлено: 02:59 29.05.2020)
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© REUTERS / Miraflores PalaceСнаряжение и документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения на территорию Венесуэлы
Снаряжение и документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения на территорию Венесуэлы
© REUTERS / Miraflores Palace
Снаряжение и документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения на территорию Венесуэлы
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Антитеррористический трибунал Венесуэлы издал указ о превентивном лишении свободы группы обвиняемых в причастности к попытке вторжения в страну группы наемников.
В заявлении венесуэльского Верховного суда перечислены имена восьми обвиняемых, в том числе двух женщин, которые, согласно решению трибунала, будут переданы под стражу. В списке отсутствуют двое граждан США, которые были задержаны по данному делу в числе нескольких десятков других человек.
Катер Вооруженных сил Венесуэлы в порту города Ла-Гуайра. 3 мая 2020
20 мая, 23:59
Зампостпреда при ООН задал ряд вопросов США из-за вторжения в Венесуэлу
Фигуранты списка обвиняются в государственной измене, мятеже, сговоре с иностранным правительством, терроризме и незаконном обороте оружия.
Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили в штате Ла-Гуайра морское вторжение боевиков на быстроходных катерах со стороны Колумбии, восемь нападавших были убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
Министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес раскрыл детали 41-страничного соглашения с ЧВК Silvercorp, которое, по его словам, с венесуэльской стороны подписали лидер оппозиции Хуан Гуаидо и два объявленных в международный розыск политика - оппозиционный депутат Серхио Вергара и политконсультант из Майами Хуан Хосе Рендон. Документ предусматривает, что боевики с целью убийства высшего руководства республики могут находиться на территории Венесуэлы более 400 дней и имеют разрешение на уничтожение зданий, включая правительственные, а общая сумма контракта составляет 212,9 миллиона долларов США.
Заседание Совета Безопасности ООН
21 мая, 00:17Попытка госпереворота в Венесуэле
США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаХуан ГуаидоХорхе РодригесМВД ВенесуэлыНиколас МадуроМайамиСШАКолумбияВ мире
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