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2020-05-29T04:24
https://ria.ru/20200529/1572148845.html
"Роскосмос" изучает предложение НАСА участвовать в окололунной станции
https://cdn22.img.ria.ru/images/151944/59/1519445950_0:309:1800:1322_1036x0_80_0_0_ebec014e2806d5179880b65265a09c86.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" изучает предложение НАСА участвовать в окололунной станции

01:15 29.05.2020 (обновлено: 04:24 29.05.2020)
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© NASAПроект международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway
Проект международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway
© NASA
Проект международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Роскосмос" получил от НАСА меморандум участия в создании международной окололунной станции Gateway, но пока не определился с форматом своего участия в проекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Роскосмос получил от НАСА проект меморандума по участию в окололунной станции Gateway. По информации американских коллег, документ согласован с госдепом США. Госкорпорация готовит позицию на указанный проект, где сформулирует условия и формат российского участия в программе Gateway", — сказали в "Роскосмосе".

"После того, как будет сформирована консолидированная позиция по участию в программе, Роскосмос будет готов приступить к детальным консультациям с НАСА", — добавили в госкорпорации.
Директор НАСА Джим Брайденстайн 26 мая сообщил, что НАСА выступило с рядом предложений по сотрудничеству с Россией в проекте окололунной станции Gateway и ждет ответа.
Ранее сообщалось, что в 2017 году "Роскосмос" и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании окололунной станции, однако позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль. В декабре 2019 года Рогозин заявил, что Москва приняла решение вернуться к переговорам об участии в этом проекте.
Логотип госкорпорации Роскосмос
16 мая, 10:49РИА Наука
В "Роскосмосе" назвали причину срыва переговоров с НАСА
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Обсудить 8
Хочу стать космонавтомРоссияДжим БрайденстайнРоскосмосНАСАДмитрий РогозинСША
Популярные комментарии
Роскосмосу давно пора прекратить работать на американцев...
29 мая, 03:49
TTut_en
2210009
Полосатые же такие бравые - Луна наша, а полететь сами к ней не могут :))
29 мая, 05:32
ppet.g6
930006
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