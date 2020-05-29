"Роскосмос" изучает предложение НАСА участвовать в окололунной станции

"Роскосмос получил от НАСА проект меморандума по участию в окололунной станции Gateway. По информации американских коллег, документ согласован с госдепом США. Госкорпорация готовит позицию на указанный проект, где сформулирует условия и формат российского участия в программе Gateway", — сказали в "Роскосмосе".