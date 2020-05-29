Источник: Британия и США хотят обсудить ситуацию в Гонконге в Совбезе ООН

Сотрудники полиции во время задержания участника акции протеста в Гонконге. Архивное фото

Сотрудники полиции во время задержания участника акции протеста в Гонконге

© AP Photo / Vincent Yu Сотрудники полиции во время задержания участника акции протеста в Гонконге

ООН, 29 мая – РИА Новости. Великобритания и США хотят обсудить в пятницу в Совбезе ООН ситуацию вокруг Гонконга , сообщил РИА Новости источник в СБ.

"США и Великобритания хотят обсудить в отделе "разное" ситуацию с Гонконгом", - сказал собеседник агентства.

В рамках раздела "разное" любой член Совбеза имеет право обсудить любой вопрос.

Между тем в четверг Великобритания и США запрашивали открытое заседание СБ ООН по теме Гонконга. Китай и Россия выступили тогда против этого. По мнению Пекина Москвы , ситуация вокруг Гонконга является внутренним делом Китая и не относится к повестке Совета Безопасности.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил в интервью телеканалу NBC, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.

Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным органом КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду сообщил, что уведомил конгресс о том, что Гонконг больше не имеет автономии от КНР, которая была предусмотрена при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году. Изменение оценки госдепартамента влечет за собой изменение политики в отношении Гонконга, однако Помпео не уточняет, что именно может предпринять администрация.