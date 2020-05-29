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2020-05-29T01:02
https://ria.ru/20200529/1572148760.html
Источник: Британия и США хотят обсудить ситуацию в Гонконге в Совбезе ООН
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РИА Новости

Источник: Британия и США хотят обсудить ситуацию в Гонконге в Совбезе ООН

01:02 29.05.2020
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© AP Photo / Vincent YuСотрудники полиции во время задержания участника акции протеста в Гонконге
Сотрудники полиции во время задержания участника акции протеста в Гонконге
© AP Photo / Vincent Yu
Сотрудники полиции во время задержания участника акции протеста в Гонконге. Архивное фото
ООН, 29 мая – РИА Новости. Великобритания и США хотят обсудить в пятницу в Совбезе ООН ситуацию вокруг Гонконга, сообщил РИА Новости источник в СБ.
"США и Великобритания хотят обсудить в отделе "разное" ситуацию с Гонконгом", - сказал собеседник агентства.
В рамках раздела "разное" любой член Совбеза имеет право обсудить любой вопрос.
Между тем в четверг Великобритания и США запрашивали открытое заседание СБ ООН по теме Гонконга. Китай и Россия выступили тогда против этого. По мнению Пекина и Москвы, ситуация вокруг Гонконга является внутренним делом Китая и не относится к повестке Совета Безопасности.
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Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным органом КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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Ранее власти США заявляли, что рассматривают возможность введения санкций против властей КНР за действия в отношении Гонконга. Позднее Китай сделал США представление из-за заявлений американских чиновников по законопроекту о нацбезопасности в Гонконге и заявил, что Пекин предпримет контрмеры, если США продолжат подрывать интересы КНР.
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Майк ПомпеоСовет Безопасности ООНВеликобританияГонконгКитайСШАВ мире
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