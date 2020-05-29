Нарколог рассказал о последствиях коронавируса для курильщиков

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Коронавирус может отучить часть населения России от курения, рассказал радио Sputnik врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев.
Длительное курение ухудшает работу легких, что может привести к серьезным проблемам при заболевании коронавирусной инфекцией. COVID-19 в первую очередь поражает именно легкие человека, пояснил Алексей Смышляев. По его словам, курение до заражения опасно, а во время болезни невозможно.
"При коронавирусе COVID-19 осложнения идут на легочную систему и вызывают тяжелую пневмонию. Это воспаление легочной ткани и нарушение газообмена. Отсюда все последствия, в том числе летальные. При осложнениях COVID-19 легкие становятся главным органом-мишенью. Курение тоже воздействует на легкие и тоже снижает газообмен, вызывая нехватку кислорода. При пневмонии курение противопоказано", — отметил врач.
Когда человек уже заразился коронавирусом или другим заболеванием, приводящим к пневмонии, желание курить у него пропадает само собой. Этот эффект объясняется интоксикацией организма, рассказывает нарколог Алексей Смышляев. Впоследствии это может привести к отказу от курения, но не у всех.
"Компенсаторно организм выбирает для выживания какой-то способ. В данном случае отказ от курения может быть для людей компенсаторным способом выживания. С другой стороны, у достаточно большого количества населения высокая психическая зависимость от курения. Мое предположение, что будет снижено количество курильщиков, но не кардинально", — рассказал радио Sputnik нарколог.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.