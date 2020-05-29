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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T03:00
https://ria.ru/20200529/1572148671.html
Нарколог рассказал о последствиях коронавируса для курильщиков
https://cdn23.img.ria.ru/images/155963/54/1559635425_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_f0c3d58ba3c8469535d53b01e0165363.jpg
РИА Новости

Нарколог рассказал о последствиях коронавируса для курильщиков

03:00 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПредупреждение на пачке сигарет
Предупреждение на пачке сигарет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Коронавирус может отучить часть населения России от курения, рассказал радио Sputnik врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев.
Длительное курение ухудшает работу легких, что может привести к серьезным проблемам при заболевании коронавирусной инфекцией. COVID-19 в первую очередь поражает именно легкие человека, пояснил Алексей Смышляев. По его словам, курение до заражения опасно, а во время болезни невозможно.
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"При коронавирусе COVID-19 осложнения идут на легочную систему и вызывают тяжелую пневмонию. Это воспаление легочной ткани и нарушение газообмена. Отсюда все последствия, в том числе летальные. При осложнениях COVID-19 легкие становятся главным органом-мишенью. Курение тоже воздействует на легкие и тоже снижает газообмен, вызывая нехватку кислорода. При пневмонии курение противопоказано", — отметил врач.
Когда человек уже заразился коронавирусом или другим заболеванием, приводящим к пневмонии, желание курить у него пропадает само собой. Этот эффект объясняется интоксикацией организма, рассказывает нарколог Алексей Смышляев. Впоследствии это может привести к отказу от курения, но не у всех.
"Компенсаторно организм выбирает для выживания какой-то способ. В данном случае отказ от курения может быть для людей компенсаторным способом выживания. С другой стороны, у достаточно большого количества населения высокая психическая зависимость от курения. Мое предположение, что будет снижено количество курильщиков, но не кардинально", — рассказал радио Sputnik нарколог.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
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