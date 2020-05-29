Нарколог рассказал о последствиях коронавируса для курильщиков

Длительное курение ухудшает работу легких, что может привести к серьезным проблемам при заболевании коронавирусной инфекцией. COVID-19 в первую очередь поражает именно легкие человека, пояснил Алексей Смышляев. По его словам, курение до заражения опасно, а во время болезни невозможно.

"При коронавирусе COVID-19 осложнения идут на легочную систему и вызывают тяжелую пневмонию. Это воспаление легочной ткани и нарушение газообмена. Отсюда все последствия, в том числе летальные. При осложнениях COVID-19 легкие становятся главным органом-мишенью. Курение тоже воздействует на легкие и тоже снижает газообмен, вызывая нехватку кислорода. При пневмонии курение противопоказано", — отметил врач.

Когда человек уже заразился коронавирусом или другим заболеванием, приводящим к пневмонии, желание курить у него пропадает само собой. Этот эффект объясняется интоксикацией организма, рассказывает нарколог Алексей Смышляев. Впоследствии это может привести к отказу от курения, но не у всех.