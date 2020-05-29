Эксперт рассказал об эффективности онлайн-тестов на коронавирус

"При наличии ресурсов программисты могут разработать все, что угодно, в том числе, онлайн-опросник, однако ничего общего с медицинской услугой это не имеет. Но для тех, кто прошел такой тест, его вопросы и итоговый результат могут стать своего рода маркером. Например, потеря обоняния – один из симптомов коронавируса, на который важно вовремя обратить внимание", — сказал он.