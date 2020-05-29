Эксперт рассказал об эффективности онлайн-тестов на коронавирус

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Онлайн-тесты на коронавирус не являются медицинской услугой и ни в коем случае не могут быть достоверным диагностическим инструментом. Вместе с тем, они могут стать для пациента основанием для скорейшего обращения к врачу, рассказал агентству "Прайм" руководитель комитета "Интернет+Медицина" Георгий Лебедев.
"При наличии ресурсов программисты могут разработать все, что угодно, в том числе, онлайн-опросник, однако ничего общего с медицинской услугой это не имеет. Но для тех, кто прошел такой тест, его вопросы и итоговый результат могут стать своего рода маркером. Например, потеря обоняния – один из симптомов коронавируса, на который важно вовремя обратить внимание", — сказал он.
Более достоверным может быть онлайн-обращение в консультационный медицинский центр: специалисты ознакомятся с вашими жалобами и вынесут вердикт – вы здоровы, или вам нужно обратиться к врачу, вызвать его на дом, сделать КТ легких или прямо сейчас вызывать "Скорую".
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