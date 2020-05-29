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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T03:15
https://ria.ru/20200529/1572148566.html
Эксперт рассказал об эффективности онлайн-тестов на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570960704_0:192:3072:1920_1036x0_80_0_0_e38eeec1c69dd4427c1aed5a310d6165.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал об эффективности онлайн-тестов на коронавирус

03:15 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожий в медицинской маске около Останкинской телебашни
Прохожий в медицинской маске около Останкинской телебашни
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Онлайн-тесты на коронавирус не являются медицинской услугой и ни в коем случае не могут быть достоверным диагностическим инструментом. Вместе с тем, они могут стать для пациента основанием для скорейшего обращения к врачу, рассказал агентству "Прайм" руководитель комитета "Интернет+Медицина" Георгий Лебедев.
"При наличии ресурсов программисты могут разработать все, что угодно, в том числе, онлайн-опросник, однако ничего общего с медицинской услугой это не имеет. Но для тех, кто прошел такой тест, его вопросы и итоговый результат могут стать своего рода маркером. Например, потеря обоняния – один из симптомов коронавируса, на который важно вовремя обратить внимание", — сказал он.
Более достоверным может быть онлайн-обращение в консультационный медицинский центр: специалисты ознакомятся с вашими жалобами и вынесут вердикт – вы здоровы, или вам нужно обратиться к врачу, вызвать его на дом, сделать КТ легких или прямо сейчас вызывать "Скорую".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Вчера, 22:31Распространение нового коронавируса
В Подмосковье увеличат объем тестирования на антитела к COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
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