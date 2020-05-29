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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T00:49
https://ria.ru/20200529/1572148481.html
Волонтер рассказал о значимости акции "Пожалуйста, дышите!"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572148264_0:144:3072:1871_1036x0_80_0_0_95a3c990c76bbc1933b866f584faea02.jpg
РИА Новости

Волонтер рассказал о значимости акции "Пожалуйста, дышите!"

00:49 29.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук
Председатель Всероссийского общественного движения Волонтеры-медики Павел Савчук
© РИА Новости / Нина Зотина
Председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Онлайн-акция "Пожалуйста, дышите!", в рамках которой будут собраны истории о работающих на передовой во время пандемии медиках, будет культивировать уважение общества к работе врачей и признание их большой заслуги в борьбе с коронавирусом, сообщил РИА Новости руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук.
МИА "Россия сегодня" при поддержке министерства здравоохранения РФ и Ассоциации волонтерских центров запускает всенародную онлайн-акцию в поддержку врачей "Пожалуйста, дышите!". На портале акции с 8 июня будут публиковаться фотографии и короткие истории героев борьбы за жизнь и здоровье людей в период пандемии в России. Все желающие рассказать о медиках, сотрудниках бригад "Скорой помощи", волонтерах могут присылать информацию на адрес breathe@rian.ru.
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Итоговое видео из нескольких тысяч портретов героев акции будет доступно в социальных сетях медиагруппы, а также транслироваться на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре. Акция продлится до конца июня.
"Мне кажется, у нее (у акции – ред.) очень важная цель, она объединила мысли миллионов людей – это сказать "спасибо" врачам, поблагодарить их, тех людей, которые уже несколько месяцев находятся на передовой, которые работают в этих непростых условиях… Но очень важно, что это не только врачи, это и волонтеры-медики. Это те люди, которые имеют или получают медицинское образование, и в такое непростое время вызвались добровольцами и работают в "красных", "зеленых" зонах", - сказал Савчук.
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Он отметил, что более шести тысяч волонтеров-медиков помогают в более чем 200 медицинских организациях по всей стране. Кроме того, есть небольшая группа волонтеров без медицинского образования, которая помогает больницам в административной работе.
"Мне кажется, очень важно их тоже поддержать", - добавил глава ВОД "Волонтеры-медики".
"Может быть, они это сразу не увидят, может быть, они не обратят на это такое пристальное внимание, но факт такой поддержки, я думаю, что будет в людях культивировать уважение к врачам и признание их большой заслуги", - считает Савчук.
Он уверен, что пандемия, несмотря на все отрицательные последствия, дала положительное приобретение – это переосмысление роли врача в обществе. "
Для меня как для врача, потому что я сам врач педиатр, для меня это тоже очень важно", - заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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