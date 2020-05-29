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Туризм
2020-05-29T01:27
https://ria.ru/20200529/1572148170.html
В Австрии начинают работать отели
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РИА Новости

В Австрии начинают работать отели

01:27 29.05.2020
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© AFP 2020 / Wildbild Отель Елены Батуриной Grand Tirolia в Австрии
Отель Елены Батуриной Grand Tirolia в Австрии
© AFP 2020 / Wildbild
ВЕНА, 29 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Гостиничные предприятия Австрии в пятницу, 29 мая, смогут возобновить работу после временного закрытия из-за распространения коронавируса.
Австрия с 14 апреля начала ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса с шагом в две недели. Очередной этап - 29 мая, когда вместе с отелями разрешено открыться фитнес-центрам и прочим спортивным клубам, а также допускается проведение мероприятий с участием до 100 человек.
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Работу гостиниц будут сопровождать меры предосторожности. Так, персонал обязан носить маски при контакте с клиентами, посетителям необходимо быть в маске на входе в заведение и на стойке регистрации. Дистанцию не менее одного метра с посторонними также никто не отменяет.
Правила для зоны приема пищи в отелях те же, что действуют для сферы общественного питания: не более четырех взрослых за одним столом, расстояние между столиками - не менее 1 метра. "Шведский стол" будет возможен при соблюдении строгих санитарных мер.
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Несмотря на это, одновременного открытия всех отелей в стране не случится. Работа будет возобновляться поэтапно, часть откроется сегодня, другие - в середине или конце июня.

Незачем открываться

Многие сетевые отели откроют лишь одну из своих гостиниц. "Бронирований нет совсем, - сообщила РИА Новости менеджер по размещению одной из таких гостиниц Соня Басиони. - Двадцать девятого мая мы откроем один из наших пяти отелей. После продолжим следить за развитием ситуации, постепенно открывая остальные, когда спрос и количество заявок увеличатся", - пояснила она.
Открываться сейчас нет смысла, и с финансовой точки зрения это непосильно. "Рынок Вены очень сильно зависит от иностранных туристов и командированных. До тех пор, пока не возобновится авиасообщение и не снимут ограничения на поездки, нас ждет очень трудное время", - сказала собеседница агентства.
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С 15 июня Австрия полностью откроет границы с Германией, Швейцарией и Лихтенштейном, такие же планы - насчет Словакии, Чехии и Венгрии.
Австрийская авиакомпания Austrian Airlines с 15 июня возобновляет регулярные рейсы в 27 городов Европы, с 22 июня самолеты начнут также летать в Киев и Милан. Авиасообщение с Россией Австрия приостановила с 17 марта, к настоящему моменту запрет на полеты продлен до 14 июня.

Без иностранцев туго

Как сказал РИА Новости ассистент-профессор института маркетинг-менеджмента Венского университета экономики Дитер Шаритцер, ситуация с туризмом в Австрии этим летом обещает быть плачевной. Для отельеров Вены и Зальцбурга отсутствие зарубежных гостей особенно катастрофично.
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"Ситуация с зарубежным туризмом, городским туризмом очень плохая, он фактически на нуле, поскольку границы закрыты, въезды и выезды невозможны. В Вене и Зальцбурге ситуация в особенности плохая, потому что не могут приехать не только гости из соседних европейских стран, но и, в первую очередь, американские и азиатские туристы, ведь авиаперелеты все еще заблокированы. Для городских отельеров это катастрофа, - говорит Шаритцер. - В Вене, возможно, путешественников будет чуть больше, чем ничего, потому что здесь развит и конференц-туризм. Но все равно с туризмом будет все плохо".
По его словам, с открытием границ с соседними странами ситуация может улучшиться, но зарубежных гостей Австрия "еще долго не увидит". "Сейчас пока все очень неопределенно. Надо смотреть с середины июня, что произойдет. Но я настроен скептически", - заключил собеседник агентства.
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