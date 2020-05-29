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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T00:26
https://ria.ru/20200529/1572147926.html
BCG: каждый шестой в мире может потерять работу из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571966742_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_d89def4f27ebc89728c8e082bf67e1fe.jpg
РИА Новости

BCG: каждый шестой в мире может потерять работу из-за COVID-19

00:26 29.05.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкОчередь за бесплатной едой в Мадриде
Очередь за бесплатной едой в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Очередь за бесплатной едой в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Каждый шестой человек в мире может потерять работу в ближайшие два-три месяца из-за последствий коронавируса, а в 2020 году почти 2 миллиарда человек рискуют остаться без нее или перейти на неполную занятость, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Сложно переоценить радикальные изменения в глобальных трудовых ресурсах, которые спровоцировал кризис, вызванный вспышкой COVID-19. Анализ BCG показывает, что в 2020 году более 1,9 миллиарда человек (более половины трудовых ресурсов мира) будут затронуты шоком - могут потерять работу или перейти на неполную занятость. Согласно прогнозам ILO (Международная организация труда), потери трудовых доходов достигнут 3,4 триллиона долларов. В ближайшие два-три месяца работу с высокой вероятностью потеряет каждый шестой в мире, а уровень безработицы превысит 17%", - пишут авторы исследования.
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Они отмечают, что последствия кризиса на рынке труда будут сильно различаться по отраслям, причем больше всего пострадают те из них, которые напрямую затронуты карантинными мерами. Согласно анализу BCG, более 80% всех временных увольнений в мире вероятнее всего будут иметь место в сфере непродовольственного ритейла, обрабатывающей промышленности, гостиничном и ресторанном бизнесе, туризме и строительстве.
"Мы ожидаем, что уровень безработицы в мире начнет возвращаться к равновесному состоянию к концу 2020 года. Однако пандемия уже запустила процесс долгосрочных структурных изменений - от гибких и удаленных схем работы до ускорения автоматизации - и эти изменения затронут до 1,5 миллиарда рабочих мест на протяжении следующего десятилетия", - полагают в BCG. Так, к 2030 году автоматизация подвергнет риску 12% существующих рабочих мест, и около 30% рабочих мест потребуют от людей совершенно новых навыков.
Анализ BCG также свидетельствует, что более 10% всех трудящихся с высокой вероятностью будут постоянно работать по удаленным схемам, а для офисных работников эта доля может достигать 30%.
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"Чтобы не допустить коллапса предложения на рынке труда, в первые три-шесть месяцев необходимо будет прилагать максимум усилий по оказанию первой помощи работникам, применяя, в частности, некоторые меры, которые в настоящее время уже реализуют правительства — от субсидирования зарплат и расширенной социальной защиты до финансовых и налоговых послаблений и временного перераспределения занятости", - считают авторы.
В среднесрочной перспективе (на горизонте от 6 месяцев до года) потребуется ручная балансировка рынка труда в целях сведения безработицы к минимуму, полагают они. "Кроме того, уже сейчас пора готовиться к будущему после COVID-19 - следующие 1-3 года, вводя в действие общую стратегию в отношении профессиональных навыков, в которой переобучение кадров будет занимать центральное место", - заключают в BCG.
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Последствия для России

По данным исследования, число безработных в России может вырасти до 15% в результате последствий распространения нового коронавируса, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%.
"Число безработных в России может вырасти с докризисных 4,6% до 6-7% в случае самого благоприятного сценария "Отскок", до 8-10% при базовом сценарии "Тяни-толкай" и до 12-15%, с увеличением числа безработных на 7,8 миллиона человек в абсолютном выражении, - если кризис пойдет по сценарию "Критический спад", - предупреждают авторы исследования.
В среду глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что пика по безработице страна достигнет в третьем квартале года в силу инертности рынка труда, ограничения из-за коронавируса проявят свое влияние примерно через два месяца. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, безработица в России на фоне коронавируса может подскочить до 7-8%, в худшем варианте - до 10%.
Наиболее вероятный сценарий "Тяни-толкай" предполагает, по мнению экспертов BCG, относительно умеренный уровень сокращений: 11-16% в секторе услуг, 7-10% в торговле, 6-10% в строительстве и недвижимости и 5-10% в промышленности.
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При этом при самом жестком сценарии "Критический спад" - сокращения могут коснуться до четверти занятых в торговле, сфере услуг, строительстве и недвижимости. "Только при этом сценарии могут пострадать и такие отрасли как сельское хозяйство, телекоммуникации, нефтегазовая, металлургия и горная промышленность, транспорт и логистика, финансовый сектор,- здесь сокращения составили бы 4-6%", - полагают в BCG.
"При любом сценарии максимальный удар сначала принимают сфера услуг и непродовольственный ритейл, а затем карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства. Компаниям приходится выводить на карантин значительные трудовые ресурсы, теряя в выпуске и сохраняя зарплаты, в условиях нестабильного спроса и сбоев в межрегиональном сообщении и экспорте", - заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка.
По его мнению, активная поддержка государства должна быть направлена в первую очередь в наиболее пострадавшие отрасли, чтобы выполнить две цели. Во-первых, облегчить финансовую нагрузку и помочь решить срочные текущие проблемы, а во-вторых, заложить основы стабильной работы на долгосрочную перспективу и обеспечить плавный перезапуск важнейших отраслей экономики.
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"Квалификационная яма"

Экономика России может потерять 1,8% ВВП к 2025 году из-за последствий "квалификационной ямы" - избыточности или недостатка компетенций для занимаемой должности, считают авторы исследования.
Они отмечают, что правительства всего мира столкнулись с проблемой несоответствия навыков, так называемой квалификационной ямой, то есть ситуацией, когда предложение не соответствует спросу на уровне организации, отрасли или региона, еще до пандемии COVID-19. Тогда она затрагивала двух из пяти работников в странах ОЭСР, не позволяла миллионам людей реализовать свой потенциал и приводила к заметным потерям производительности труда.
"Однако вирус усугубит это положение: анализ BCG показывает, что потери производительности из-за несоответствия спроса и предложения навыков могут увеличиться с 6 до 11%, а недополученный ВВП в мировом масштабе составит 18 триллионов долларов к 2025 году", - предупреждают в BCG.
"В России, по нашим оценкам, так называемый налог на производительность (недополученный из-за квалификационной ямы валовый продукт) может составить 0,6% ВВП в краткосрочном периоде в течение кризиса COVID-19. Однако, если не предпринимать активных мер, направленных на сокращение разрыва в квалификациях, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке труда, потери ВВП могут увеличиться втрое, - до 1,8% (к 2025 году – ред.)", - прогнозируют авторы исследования.
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"Сегодня во времена шторма на рынках труда, когда за короткое время закрывается и открывается такое количество новых профессиональных возможностей для каждого, правительства многих стран получают возможность ощутимо повысить производительность труда без привязки к созданию новых основных средств. Ключом к этому является понимание причин возникновения "квалификационной ямы", когда личный потенциал работника скован неверным выбором профессии, и устранение таких причин", - отметил партнер BCG Антон Степаненко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнтон КотяковBoston Consulting GroupЭкономика
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