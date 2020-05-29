МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Журналист Виктор Шендерович сообщил о смерти Сергея Мохнаткина.
"Умер Сергей Мохнаткин", - написал Шендерович на своей странице в Facebook. Мохнаткину было 66 лет.
В апреле 2015 года Мосгорсуд признал законным приговор Мохнаткину, осужденному на четыре года и шесть месяцев заключения за избиение двух полицейских. Двое потерпевших полицейских сообщали суду в ходе слушаний, что Мохнаткин во время массового мероприятия в центре Москвы 31 декабря 2013 года несколько раз ударил их по лицу и нецензурно обругал.
В марте 2017 года Котласский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы отбывающего наказание Мохнаткина за дезорганизацию деятельности исправительных учреждений. По данным надзорного ведомства, Мохнаткин, отбывая наказание в ИК-4 УФСИН России по Архангельской области, 4 марта 2016 года, не желая исполнять законные требования находящихся при исполнении служебных обязанностей сотрудников администрации колонии о переводе его в следственный изолятор, лёг на пол и не реагировал на их требования прекратить свои противоправные действия и проследовать в спецавтомобиль для этапирования в следственный изолятор.
Ранее Мохнаткин уже был осужден за противодействие представителям власти. В 2012 году Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом России, подписал указ о помиловании Мохнаткина, осужденного за нападение на милиционера 31 декабря 2009 года на несанкционированном митинге на Триумфальной площади.
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