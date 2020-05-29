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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T00:03
https://ria.ru/20200529/1572147655.html
Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570620202_0:433:2360:1760_1036x0_80_0_0_218bbb883ce778244f8d13b0b196a703.jpg
РИА Новости

Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов

00:00 29.05.2020 (обновлено: 00:03 29.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОбработка помещений Павелецкого вокзала в Москве
Обработка помещений Павелецкого вокзала в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, сейчас идет подготовка форматов работы предприятий общепита.
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Он добавил, что в кафе и ресторанах сложнее реализовать требования по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Продление режима самоизоляции

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении режима самоизоляции до 14 июня. При этом некоторые ограничения будут отменены с 1 июня.
В частности, возобновят работу магазины непродовольственных товаров, прачечные, химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви, а также другие бытовые услуги, которые не требуют длительного контакта между работниками и клиентами.
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На всех предприятиях обязательно соблюдение социального дистанцирования и усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны носить маски и перчатки.

Прогулки по графику

Еще со следующего месяца москвичи смогут ежедневно заниматься на улице спортом до девяти утра. Также разрешается гулять по графику — три раза в неделю.
Оформлять пропуска для этого не придется. Узнать расписание прогулок можно на портале mos.ru или в сервисе "Яндекс.карты", указав свой адрес.
Как пояснил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, график прогулок будет определяться местом прописки, а не фактического проживания. То есть, гуляя по расписанию, находиться можно в любом районе города.
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Собянин: летальность от COVID-19 в Москве в разы ниже, чем в мире
В России за время пандемии выявили 379 051 случай заболевания COVID-19, 4142 пациента умерли, более 150 тысяч выздоровели.
В Москве коронавирус диагностировали у 173 497 человек, из них 2254 скончались, 71 251 вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАлексей НемерюкСергей СобянинМоскваОбщество
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