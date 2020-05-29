Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, сейчас идет подготовка форматов работы предприятий общепита.

Он добавил, что в кафе и ресторанах сложнее реализовать требования по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Продление режима самоизоляции

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении режима самоизоляции до 14 июня. При этом некоторые ограничения будут отменены с 1 июня.

В частности, возобновят работу магазины непродовольственных товаров, прачечные, химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви, а также другие бытовые услуги, которые не требуют длительного контакта между работниками и клиентами.

На всех предприятиях обязательно соблюдение социального дистанцирования и усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны носить маски и перчатки.

Прогулки по графику

Еще со следующего месяца москвичи смогут ежедневно заниматься на улице спортом до девяти утра. Также разрешается гулять по графику — три раза в неделю.

Оформлять пропуска для этого не придется. Узнать расписание прогулок можно на портале mos.ru или в сервисе "Яндекс.карты", указав свой адрес.

Как пояснил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, график прогулок будет определяться местом прописки, а не фактического проживания. То есть, гуляя по расписанию, находиться можно в любом районе города.

В России за время пандемии выявили 379 051 случай заболевания COVID-19, 4142 пациента умерли, более 150 тысяч выздоровели.

В Москве коронавирус диагностировали у 173 497 человек, из них 2254 скончались, 71 251 вылечились.