Трамп готов стать посредником в конфликте Индии и Китая

"Идет большой конфликт между Индией и Китаем. Две страны с населением 1,4 миллиарда человек (каждая), две страны с очень мощной армией. Индия не в восторге и, возможно, Китай не в восторге. Могу сказать, что я беседовал с премьер-министром (Индии Нарендрой) Моди и он совсем не хорошо настроен относительно того, что происходит (в отношениях) с Китаем", - сказал Трамп журналистам.

При этом он назвал Моди "замечательным джентльменом".

"Я бы сделал это, если они думают, что это поможет. Посредником или арбитром я бы стал", - добавил президент.

На прошлой неделе индийские СМИ сообщили о переброске нескольких индийских пехотных батальонов на линию фактического контроля в Ладакхе, заменяющую границу с Китаем. Отмечается, что это произошло после стычки между китайскими и индийскими пограничниками, в результате чего индийские военные были сперва задержаны, а затем отпущены. Как сообщалось, это произошло после драки между военными двух стран.

За несколько дней до этого назад Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после столкновений в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Индийские СМИ сообщали, что китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы, в частности строят бункеры и взлетно-посадочную полосу.

Официальные причины нарастания напряженности не называются, но СМИ отмечают, что Китай возмущен завершением строительства 255-километровой дороги, которая обеспечивает доступ к равнине Депсанг, долине Галван и поднимается до перевала Каракорум, что позволяет индийской армии быстро перебрасывать силы в необходимые места.