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Трамп готов стать посредником в конфликте Индии и Китая
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РИА Новости

Трамп готов стать посредником в конфликте Индии и Китая

00:00 29.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить посредником в конфликте между Индией и Китаем.
"Идет большой конфликт между Индией и Китаем. Две страны с населением 1,4 миллиарда человек (каждая), две страны с очень мощной армией. Индия не в восторге и, возможно, Китай не в восторге. Могу сказать, что я беседовал с премьер-министром (Индии Нарендрой) Моди и он совсем не хорошо настроен относительно того, что происходит (в отношениях) с Китаем", - сказал Трамп журналистам.
При этом он назвал Моди "замечательным джентльменом".
"Я бы сделал это, если они думают, что это поможет. Посредником или арбитром я бы стал", - добавил президент.
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На прошлой неделе индийские СМИ сообщили о переброске нескольких индийских пехотных батальонов на линию фактического контроля в Ладакхе, заменяющую границу с Китаем. Отмечается, что это произошло после стычки между китайскими и индийскими пограничниками, в результате чего индийские военные были сперва задержаны, а затем отпущены. Как сообщалось, это произошло после драки между военными двух стран.
За несколько дней до этого назад Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после столкновений в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Индийские СМИ сообщали, что китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы, в частности строят бункеры и взлетно-посадочную полосу.
Официальные причины нарастания напряженности не называются, но СМИ отмечают, что Китай возмущен завершением строительства 255-километровой дороги, которая обеспечивает доступ к равнине Депсанг, долине Галван и поднимается до перевала Каракорум, что позволяет индийской армии быстро перебрасывать силы в необходимые места.
Ранее посольство КНР в Индии заявило, что вскоре начнет вывоз китайских граждан из Индии в связи с распространением в связи коронавируса. Многие индийские СМИ связали этот шаг с нарастанием напряженности в Ладакхе.
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