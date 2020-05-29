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Туризм
2020-05-29T00:51
https://ria.ru/20200529/1572145223.html
На Камчатке установили наблюдение за тюленями и бельками
https://cdn23.img.ria.ru/images/148998/37/1489983709_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_057306d2233819bb2e89e05e13443e43.jpg
РИА Новости

На Камчатке установили наблюдение за тюленями и бельками

00:51 29.05.2020
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Олег ПроданБелоснежная беззащитность
Белоснежная беззащитность
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Олег Продан
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. За морскими млекопитающими острова Уташуд теперь будут наблюдать круглогодично, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
На одной из скал архипелага в акватории Южно-Камчатского федерального заказника установлены фоторегистраторы. Главные объекты наблюдений – представители семейства настоящих тюленей: ларги и антуры.
Также в поле зрения ученых каланы – куньи, которые основную часть жизни проводят в морской воде. Антуры и каланы внесены в Красную книгу России, а популяция ларг уникальна. Фоторегистратор представляет собой бокс, в который помещена автоматическая фотокамера и аккумулятор, который питается от альтернативного источника энергии – солнечной батареи. Снимки камера делает каждый час. С помощью фотомониторинга будет отслеживаться изменение состояния популяций морских млекопитающих в течение года.
"Раньше мы могли следить за состоянием морских млекопитающих только при посещении острова в течение полевого сезона. Но это было невозможно сделать с ноября по май, когда навигация для маломерных судов закрыта. Теперь мы сможем получать информацию о реальной ситуации на лежбище, — рассказал Иван Усатов, старший научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", морской биолог. — И самое главное, что мониторинг мы будем проводить дистанционно, не причиняя беспокойства морским млекопитающим, которые чутко реагируют на присутствие людей".
На острове Уташуд в тихоокеанской акватории Южно-Камчатского федерального заказника воспроизводится уникальная для Дальнего Востока популяция ларг. В отличие от своих более северных сородичей, в силу умеренного камчатского климата, эти тюлени выводят потомство не на льдинах, а на каменистом берегу. Ежегодно на острове в апреле появляются на свет более 30 бельков – так называют детенышей ларг, чей "детский" пух белоснежен.
Белоснежная беззащитность
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