На Камчатке установили наблюдение за тюленями и бельками

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. За морскими млекопитающими острова Уташуд теперь будут наблюдать круглогодично, За морскими млекопитающими острова Уташуд теперь будут наблюдать круглогодично, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.

На одной из скал архипелага в акватории Южно-Камчатского федерального заказника установлены фоторегистраторы. Главные объекты наблюдений – представители семейства настоящих тюленей: ларги и антуры.

Также в поле зрения ученых каланы – куньи, которые основную часть жизни проводят в морской воде. Антуры и каланы внесены в Красную книгу России, а популяция ларг уникальна. Фоторегистратор представляет собой бокс, в который помещена автоматическая фотокамера и аккумулятор, который питается от альтернативного источника энергии – солнечной батареи. Снимки камера делает каждый час. С помощью фотомониторинга будет отслеживаться изменение состояния популяций морских млекопитающих в течение года.

"Раньше мы могли следить за состоянием морских млекопитающих только при посещении острова в течение полевого сезона. Но это было невозможно сделать с ноября по май, когда навигация для маломерных судов закрыта. Теперь мы сможем получать информацию о реальной ситуации на лежбище, — рассказал Иван Усатов, старший научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", морской биолог. — И самое главное, что мониторинг мы будем проводить дистанционно, не причиняя беспокойства морским млекопитающим, которые чутко реагируют на присутствие людей".