Что смотреть онлайн 29 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Сегодня в театре Вахтангова показывают "Принцессу Турандот" в постановке Евгения Вахтангова, а в МХТ имени Чехова "Иванов" в постановке Юрия Бутусова. Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.