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Культура
2020-05-29T15:43
https://ria.ru/20200529/1572144919.html
Что смотреть онлайн 29 мая. Расписание трансляций
https://cdn25.img.ria.ru/images/92921/36/929213662_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_cb790684062e68882f83635fac1eb465.jpg
РИА Новости

Что смотреть онлайн 29 мая. Расписание трансляций

00:00 29.05.2020 (обновлено: 15:43 29.05.2020)
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© Фото : предоставлено фондом помощи хосписам "Вера"Сцена из спектакля "Ревизор" в постановке Малого театра
Сцена из спектакля Ревизор в постановке Малого театра
© Фото : предоставлено фондом помощи хосписам "Вера"
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Сегодня в театре Вахтангова показывают "Принцессу Турандот" в постановке Евгения Вахтангова, а в МХТ имени Чехова "Иванов" в постановке Юрия Бутусова. Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (29 мая) до 1:30 (30 мая) доступна запись возобновленной постановки Метрополитен-оперы 2003 года "Троянцы" Гектора Берлиоза. Режиссер Франческа Замбелло, дирижер Фабио Луизи. В ролях: Дебора Войт, Сюзан Грэм, Брайан Химель, Дуэйн Крофт.
В 11:00 Владимирский областной театр кукол приглашает на спектакль "Круглый год". Автор и режиссер Владислав Костин.

День

В 16:00 электротеатр Станиславский покажет фильмы из архива Бориса Юхананова: "Путешествие сквозь Апокалипсис" (2013) и "Духовный инстинкт" (2008-2013) режиссера Евгения Похиса.
В 16:30 Русский музей приглашает послушать лекцию о "Союзе молодежи" ведущего методиста музея, искусствоведа Александра Кибасова.
Учемский музей. Вид с воды.
18 мая, 08:00Культура
Музейный "Оскар" — 2020: номинанты из России
В 17:00 Пермский театр оперы и балета покажет запись концерта "Оперный гала". На сцене симфонический оркестр театра. В программе арии из опер Моцарта, Делиба, Мусоргского, Глинки, Доницетти, Бородина, Сен-Санса, Массне, Масканьи, Верди и Бизе.
В 17:00 Пермский Театр-Театр приглашает детей посмотреть спектакль-квест "Снежная королева". Режиссер Адреас Мерц-Райков. В качестве сценической площадки выступает весь театр, включая цеха. Премьера состоялась в 2018 году.
В 18:00 театр-фестиваль "Балтийский дом" представит спектакль Театра Оскараса Коршуноваса (Вильнюс) "Ромео и Джульетта" по бессмертной трагедии Шекспира. Режиссер Оскарас Коршуновас.

Вечер

В 19:00 театр Вахтангова начнет трансляцию своей знаменитой "Принцессы Турандот" по сказке Карло Гоцци. Постановка Евгения Вахтангова 1922 года, которую возобновил в 1963 Рубен Симонов. В ролях: Юлия Борисова, Василий Лановой, Людмила Максакова, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев.
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Принцесса Турандот" в постановке театра имени Вахтангова
Сцена из спектакля Принцесса Турандот в постановке театра имени Вахтангова
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
Сцена из спектакля "Принцесса Турандот" в постановке театра имени Вахтангова
В 19:00 на XXVII Пушкинском театральном фестивале Великолукский драматический театр представит "Грозу" по пьесе Александра Островского. Режиссер-постановщик и музыкальное оформление – Илья Ротенберг.
В 19:00 МХТ имени А.П. Чехова покажет спектакль "Иванов" по пьесе Антона Чехова. Режиссер Юрий Бутусов.
В 19:00 в проекте "Большие гастроли-онлайн" Московский областной театр кукол начнет прямую трансляцию спектакля "Солнечный луч" по пьесе Александра Попеску про мышонка и фарфоровую балерину. Режиссер Алексей Смирнов.
© предосталено прес-службой проекта "Большие гастроли"Сцена из спектакля "Солнечный луч" Московского областного театра кукол
Сцена из спектакля Солнечный луч Московского областного театра кукол
© предосталено прес-службой проекта "Большие гастроли"
Сцена из спектакля "Солнечный луч" Московского областного театра кукол
В 19:00 театр Сатиры представит запись спектакля "Хомо Эректус" про свинг-вечеринку, которую прерывает подпольщик Вася с совершенно иными целями.
В 19:00 "Геликон-опера" начнет трансляцию записи гала-концерта "Мальчишник на арене цирка", посвященный женскому празднику 8 марта. В нем также принимают участие артисты театра Вахтангова.
В 19:00 Третьяковка представит очередной выпуск из серии "История одного шедевра". На этот раз речь пойдет о картине "Водоем" Виктора Борисова-Мусатова, которая считается центральным произведением символизма в русской живописи.
© РИА Новости / А. СтребковРепродукция картины "Водоем", 1902 год. Художник Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870-1905). Холт, темпера. Государственная Третьяковская галерея.
Репродукция картины Водоем, 1902 год. Художник Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870-1905). Холт, темпера. Государственная Третьяковская галерея.
© РИА Новости / А. Стребков
Репродукция картины "Водоем", 1902 год. Художник Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870-1905). Холт, темпера. Государственная Третьяковская галерея.
В 19:00 на YouTube-канале Малого театра начнется спектакль "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя . Постановка Юрия Соломина и Василия Федорова. В главных ролях: Борис Невзоров, Александр Клюквин, Виктор Низовой, Инна Иванова.
В 20:00 в проекте "Русские сезоны" Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы" представит спектакль "Имаго-соловушка" по басням "Муравей и цикада", "Муравей и майский жук", "Стрекоза и муравей". Хореограф и постановщик Татьяна Баганова.
Елизавета Бам, аудиоспектакль Мобильного художественного театра
22 мая, 08:00Культура
Театр в наушниках: самые интересные аудиоспектакли
В 21:00 Венская опера покажет "Дона Жуана" Вольфганга Амадея Моцарта. Режиссер Жан-Луи Мартиноти, дирижер Адам Фишер. В ролях: Мариуш Квесиен, Сорин Колибан и Марина Ребека.
В 22:00 Cirque du Soleil приглашает посмотреть на своем микросайте часовую программу, включающую лучшие моменты трех шоу: Corteo, Volta и TOTEM.
Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева Черновик
13 мая, 08:00Культура
Киберспектакли, Zoom-пьесы, веб-постановки: как театр переходит в онлайн
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