Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-29T05:34
https://ria.ru/20200529/1572141413.html
Из-за ошибок Киану Ривза студии пришлось переназвать фильм "Джон Уик"
https://cdn23.img.ria.ru/images/148746/05/1487460542_0:0:1069:601_1036x0_80_0_0_ae9171aacf72f436c350f1d4d02f0e23.jpg
РИА Новости

Из-за ошибок Киану Ривза студии пришлось переназвать фильм "Джон Уик"

05:34 29.05.2020
26224
© 87Eleven (2017)Кадр из фильма "Джон Уик-2"
Кадр из фильма Джон Уик-2
© 87Eleven (2017)
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Один из создателей "Джона Уика" Дерек Колстад рассказал, что первый фильм должен был называться по-другому, но из-за Киану Ривза его пришлось переименовать, сообщает Comicbook.
Колстад, который также принимал участие в написании сценария, поделился, что первую часть хотели назвать Scorn ("Презрение"), но Ривз продолжал каждый раз говорить "Джон Уик" — и в конце концов так решено было назвать всю франшизу.
"Единственная причина, почему фильм стал "Джоном Уиком" заключается в том, что Киану Ривз все время путался и говорил о нем только так. Теперь я уже даже представить себе не могу, чтобы он был "Презрением", — уточнил Колстад.
Премьеру четвертой части проекта в начале мая перенесли на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Фанаты выдвинули теорию о том, что он выйдет примерно в одно время с четвертой "Матрицей", в которой также играет Ривз.
Кадр из фильма Матрица
1 марта, 06:02Культура
В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
1643102
КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыКиану Ривз
Рекомендуем
Сотрудники Национальной гвардии США
В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
Тарантино назвал лучшие фильмы десятилетия
Беспорядки в Миннеаполисе
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Такси
Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Акция протеста в Миннеаполисе
В США протестующие в столице Миннесоты разгромили более 170 предприятий
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
20:03В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
19:58В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений
19:56Пилот оценил перехват американских бомбардировщиков над Черным морем
19:54В Москве в пятницу выпала месячная норма осадков
19:53Выставку "Память поколений" планируют представить регионам до конца года
19:53В КоАП внесли положение о компенсации после незаконного наказания
19:51Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Миннеаполис
Лента новостейМолния