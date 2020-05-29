Из-за ошибок Киану Ривза студии пришлось переназвать фильм "Джон Уик"

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Один из создателей "Джона Уика" Дерек Колстад рассказал, что первый фильм должен был называться по-другому, но из-за Киану Ривза его пришлось переименовать, . Один из создателей "Джона Уика" Дерек Колстад рассказал, что первый фильм должен был называться по-другому, но из-за Киану Ривза его пришлось переименовать, сообщает Comicbook.

Колстад, который также принимал участие в написании сценария, поделился, что первую часть хотели назвать Scorn ("Презрение"), но Ривз продолжал каждый раз говорить "Джон Уик" — и в конце концов так решено было назвать всю франшизу.

"Единственная причина, почему фильм стал "Джоном Уиком" заключается в том, что Киану Ривз все время путался и говорил о нем только так. Теперь я уже даже представить себе не могу, чтобы он был "Презрением", — уточнил Колстад.