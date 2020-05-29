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Религия и мировоззрение
2020-05-29T10:00
https://ria.ru/20200529/1572140712.html
В иудейской общине выступили против эвтаназии
https://cdn23.img.ria.ru/images/149947/06/1499470615_0:221:4500:2752_1036x0_80_0_0_c8ffdc65d76cce53056fbe4dfcfcae33.jpg
РИА Новости

В иудейской общине выступили против эвтаназии

10:00 29.05.2020
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© Fotolia / sudok1Врач в больнице
Врач в больнице
© Fotolia / sudok1
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В иудаизме не одобряется эвтаназия даже в случае тяжелой болезни, заявил главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт на встрече онлайн-проекта "5 o’clock с Российским еврейским конгрессом".
Вебинар, прошедший на этой неделе, был посвящен теме смерти: в связи с массовой гибелью людей от COVID-19. Организаторы вебинара уточняют, что именно "страхом смерти обусловлен и карантин, и меры эпидемической защиты".
"Если человек при смерти, можно обсуждать с врачами и родственниками, стоит ли еще раз "реанимировать", подключать человека к аппарату искусственного дыхания. Но если его уже "включили", отключить его – значит, активно помочь человеку умереть раньше. В иудаизме это большая проблема, этого делать нельзя", - сказал Гольдшмидт.
Он привел в пример Ариэля Шарона, который, по словам раввина, долгое время "жил в коме".
Бывший премьер Израиля Ариель Шарон скончался 11 января 2014 года. С 2006 года он находился в коме после перенесенного инсульта.
Ариэль Шарон. Архивное фото
11 января 2015, 10:00
Ариэль Шарон. БиографияГод назад, 11 января 2014 года, ушел из жизни политический и государственный деятель, бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон.
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Религия и мировоззрениеРелигияПинхас ГольдшмидтНовости - Религия и мировоззрениеАриэль ШаронМоскваИзраильВ мире
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