В иудейской общине выступили против эвтаназии

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В иудаизме не одобряется эвтаназия даже в случае тяжелой болезни, заявил главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт на встрече онлайн-проекта "5 o’clock с Российским еврейским конгрессом".

Вебинар, прошедший на этой неделе, был посвящен теме смерти: в связи с массовой гибелью людей от COVID-19. Организаторы вебинара уточняют, что именно "страхом смерти обусловлен и карантин, и меры эпидемической защиты".

"Если человек при смерти, можно обсуждать с врачами и родственниками, стоит ли еще раз "реанимировать", подключать человека к аппарату искусственного дыхания. Но если его уже "включили", отключить его – значит, активно помочь человеку умереть раньше. В иудаизме это большая проблема, этого делать нельзя", - сказал Гольдшмидт.

Он привел в пример Ариэля Шарона, который, по словам раввина, долгое время "жил в коме".