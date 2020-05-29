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Туризм
2020-05-29T03:01
https://ria.ru/20200529/1572139135.html
У берегов Мексики обнаружили корабль, затонувший 200 лет назад
https://cdn21.img.ria.ru/images/151762/36/1517623658_0:213:4000:2463_1036x0_80_0_0_923f7de9d6dfe8908e4cb15ea3ce4d27.jpg
РИА Новости

У берегов Мексики обнаружили корабль, затонувший 200 лет назад

03:01 29.05.2020
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© Depositphotos / agiampiccoloДайвер
Дайвер
© Depositphotos / agiampiccolo
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. У берегов Мексики обнаружили корабль, затонувший, предположительно, 200 лет назад, сообщает UPI.
Сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики рассказали, что местный житель Мануэль Поланко обнаружил обломки судна, которое он считает английским парусником, побывавшим здесь в XVIII или XIX веках. Находка была сделана недалеко от побережья Карибского моря возле рифа Банко Чинчорро.
Специалисты отметили, что этот район известен большим количеством кораблекрушений. Обнаруженные обломки – уже 70-е, найденные здесь.
Исследователи сказали, что они проведут их дальнейшее изучение, как только пандемия COVID-19 закончится.
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