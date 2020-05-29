У берегов Мексики обнаружили корабль, затонувший 200 лет назад

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. У берегов Мексики обнаружили корабль, затонувший, предположительно, 200 лет назад, сообщает UPI.
Сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики рассказали, что местный житель Мануэль Поланко обнаружил обломки судна, которое он считает английским парусником, побывавшим здесь в XVIII или XIX веках. Находка была сделана недалеко от побережья Карибского моря возле рифа Банко Чинчорро.
Специалисты отметили, что этот район известен большим количеством кораблекрушений. Обнаруженные обломки – уже 70-е, найденные здесь.
Исследователи сказали, что они проведут их дальнейшее изучение, как только пандемия COVID-19 закончится.