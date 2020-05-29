У берегов Мексики обнаружили корабль, затонувший 200 лет назад

Сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики рассказали, что местный житель Мануэль Поланко обнаружил обломки судна, которое он считает английским парусником, побывавшим здесь в XVIII или XIX веках. Находка была сделана недалеко от побережья Карибского моря возле рифа Банко Чинчорро.